FIGC a rischio commissariamento, Capello: "Non ricordo riforme epocali le ultime volte"

Il calcio italiano è in attesa di conoscere nuovi dettagli che riguardino la vicenda legata alle indagini della Procura di Milano sul mondo arbitrale. L'ex allenatore Fabio Capello in una intervista rilasciata al Corriere della Sera ha espresso la propria preoccupazione, invitando però a non emettere - a livello mediatico - "sentenze anticipate", visto che per ora si sa ben poco sulla questione.

"Vorrei essere prudente perché l’ex designatore è solo indagato. Aspettiamo a trarre conclusioni affrettate, la mia speranza è che dell’accusa di concorso in frode sportiva non ci sia nulla di vero. Pensa- re a un nuovo illecito, dopo Calciopoli nel 2006, sarebbe grave", ha spiegato.

"Già a livello sportivo-agonistico abbiamo commesso errori così gravi che non ci siamo qualificati al Mondiale per la terza edizione consecutiva" - ha aggiunto Capello - ". Immaginare condotte poco limpide della categoria degli arbitri sarebbe bruttissimo".

Il timore di molti è l'intromissione della politica nel calcio, con il rischio commissariamento per la FIGC. "Sono dubbioso che un commissario sia la panacea di tutti i mali: si perderebbe un sacco di tempo e le decisioni cruciali verrebbero rinviate", il pensiero del tecnico. "Io procederei con le elezioni federali, come da programma, e parallelamente lavorerei a un piano di rilancio del calcio", il suo invito. Capello ricorda che di recente sono stati due i commissariamenti, con Guido Rossi post Calciopoli e più di recente nel 2018 con Roberto Fabbricini: "Non ricordo provvedimenti epocali, insomma i risultati li abbiamo visti...".