TMW Arezzo in festa fino a notte fonda, bus scoperto in città e cena dal presidente Manzo

Dopo il trionfo sul campo è iniziata una notte destinata a restare nella memoria di Arezzo. La festa è esplosa subito dopo il fischio finale, tra canti, balli e l’entusiasmo incontenibile di una squadra che ha voluto condividere ogni emozione con la propria gente. Il primo abbraccio è arrivato per le strade della città, attraversate a bordo del pullman scoperto in un lungo bagno di folla. Cori, bandiere, applausi e sorrisi hanno accompagnato il percorso del gruppo amaranto, accolto da un entusiasmo travolgente in ogni angolo del centro.

Un’immagine simbolica, quella del bus tra la folla in festa, che ha fotografato il legame forte tra squadra e tifosi. La serata è poi proseguita nell’hotel del presidente Guglielmo Manzo, dove tutta la squadra si è ritrovata per la cena celebrativa. Anche lì non sono mancati cori, musica e momenti di pura gioia, in un clima di grande unione. Calciatori, staff e società hanno festeggiato insieme il successo conquistato sul terreno di gioco, chiudendo una giornata perfetta. Arezzo ha vissuto così una notte speciale, fatta di passione, orgoglio e felicità condivisa.