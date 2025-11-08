Live TMW Juventus, Spalletti: "Serve qualità. Nessuno era contento nello spogliatoio"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

20:17 - Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida pareggiata per 0-0 dalla sua Juventus contro il Torino. TuttoMercatoWeb.com vi riporta in diretta le parole del tecnico bianconero.

Occasione persa?

"C'è mancata quella qualità e quella fantasia che bisogna avere quando le partite sono rugginose dal punto di vista dell'intensità. Si va a giocare nell’angusto, ci vuole una giocata logica, quella precisione maniacale nel farla passare tra due avversari. Ci vuole anche più fortuna, per il momento non si è avuta…Tutti parlano della parata di Di Gregorio ma sono arrivati lì con due rimpalli. Si deve migliorare perché ne abbiamo la possibilità ma sono contento di quello che ho visto, queste partite le mettiamo nel banco delle conoscenze. Non siamo contenti, nessuno nello spogliatoio lo era".

Troppa frenesia?

"Quando vanno là così non puoi giocare verticale. Nella prima conferenza si è detto che il pubblico deve sentire la palla che scivola sull’erba: siamo stati un po’ lenti, permettendo alla squadra avversaria di riorganizzarsi. Abbiamo giocato due giorni fa, qualcuno la fatica l’ha sentita. Ho visto entrare bene David e Zhegrova. Avevo scelto Rugani e Gatti è entrato con un atteggiamento positivo. Sono abbastanza contento e sempre fiducioso".

Su Zhegrova?

"Non manca tanto per farlo tornare al top. Il ragazzo è sveglio, poi ovviamente dobbiamo fare quella partita lì. Il mio amico Baroni sa di avere calciatori forti in campo aperto. Quando ripartono non diventa più la partita di Conceicao e Zhegrova, a fare rientri da 60 metri perdi. Poi se decidono di star là può davvero diventare una spina nel fianco. Ha questa follia di tirar fuori cose che non sa nessuno lui, quando ti punta, come Yildiz, non sa nemmeno lui come fa. Abbiamo cartucce importanti da sparare

Può fare un piccolo bilancio?

"Ho la conferma di quello che pensavo. Queste tre partite non mi hanno fatto cambiare idea sulla squadra. Poi abbiamo la possibilità di cambiare modulo. Mi dispiace non andare a casa con i tre punti, però sono cose che in queste partite non ti distruggono, perchè ci abbiamo provato per tutta la partite e non possiamo dire nulla ai calciatori. Serve un po' più di qualità anche in un semplice imbucata. Thuram nel primo tempo ha colpito tre volte lo stesso giocatore ecco sto parlando di queste cose. Poi bene perchè il Torino ha grande corsa e abbiamo preso solo 3 ripartenze e abbiamo rischiato solo dopo aver perso due contrasti. Oggi abbiamo concesso davvero il minimo. Siamo stati bravi ad essere equilibrati con le preventive perfette".

Potremo vedere una Juve con due punte? Sui nuovi acquisti?

"Si può giocare con le due punti e possiamo fare questa prova. Openda è una prima/seconda punta e si può fare. Si può fare anche il 4-3-3. Queste sono tutte cose che dobbiamo analizzare.Le due punte aperte e la punta centrale, 433. Cercheremo di analizzarle in maniera corretta e poi sono prove. Vlahovic l’ho tirato fuori perché è stato bravissimo a recuperare e ha rischiato di non giocare per il problema avuto. Lo abbiamo fatto provare e ci ha dato disponibilità e l’abbiamo apprezzato. Nuovi acquisti? Ho tentato di far giocare gli stessi, per far toccare loro con mano la squadra. Poi si cambierà. Per giocare 3 competizioni ci vogliono 20 titolari. Nelle scelte bisogna far sentire 18/19 titolari".

Come sta Yildiz?

"L'ho fatto giocare nonostante fosse affaticato, ma lo farò rigiocare, lo tengo lì. Anzi può fargli arrivare questo messaggio: 'Stai tranquillo che l’allenatore ti vede bene’. Rugani? Si è sentito male e siamo stati a rischio di spendere il cambio al 30′ ed è stato bravo a resistere fino a fine primo tempo. Gli faceva male lo stomaco".