Atalanta, il saluto di Raimondi a Brescianini: "Esempio di grande uomo. La maglia sudata sempre"

Nella giornata di oggi si è consumato l'addio all'Atalanta di Marco Brescianini. Il centrocampista è diventato un nuovo calciatore della Fiorentina, con le due società che hanno trovato un accordo sulla base del prestito con diritto di riscatto a 12 milioni, che diventerà obbligo in caso di permanenza in Serie A del club viola.

Il classe 2000 è arrivato al Viola Park in mattinata, dove ha svolto le visite mediche, ha firmato il contratto che lo legherà ai toscani almeno per i prossimi 5 mesi e ha anche parlato per la prima volta ai canali ufficiali del club (Clicca qui per leggere le prime parole di Brescianini).

Nel frattempo è arrivato anche il saluto via social di Cristian Raimondi, bandiera della Dea avendone vestito la maglia dal 2010 al 2017 e poi divenutone collaboratore tecnico. "Esempio perfetto di grande uomo! Maglia sudata sempre! In bocca al lupo, Marco!" è stato il bel messaggio pubblicato su Instagram da Raimondi, segno di come Brescianini si sia integrato nella realtà nerazzurra nonostante ne abbia vestito la maglia solo per un anno e mezzo.