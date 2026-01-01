Baroni: "Ilkhan non ce la fa. Asllani è e rimane del Torino, ecco perché non ha giocato"

A meno di sorprese, Marco Baroni dovrà fare a meno di Emirhan Ilkhan nella prossima uscita del suo Torino: “Penso che sia difficile possa esserci: ha un problemino e dobbiamo valutarlo, sarebbe già importante portarlo in panchina - ha dichiarato il tecnico alla vigilia della gara con il Torino -. Dovrò fare valutazioni sugli altri, sono certo che chi andrà in campo darà tutto. Tameze è una soluzione"

In conferenza stampa, il tecnico granata si è soffermato sulla situazione di Kristjan Asllani, che nelle ultime settimane è stato al centro di diverse voci di mercato legate a un rientro anticipato all’Inter e non ha trovato grande spazio in campo: "Il giocatore ha sempre avuto un comportamento top, il ragazzo è e rimane un giocatore del Toro. È chiaro che, insieme, stiamo cercando di lavorare e migliorare. Queste partite in cui non c'è stato, è stato anche per caratteristiche: ho visto maggior dinamicità in Ilkhan che aveva voglia di dimostrare e gli ho dato le chances"

Per Baroni, sull’albanese non ci sono questioni di mercato: “È in considerazione, lo è stato fino adesso. Mercato? Ripeto che è una sessione lunga, dobbiamo essere tutti pronti a lavorare con questa situazione, sia io sia i giocatori. Non permetto di pensare a qualcosa che non sia la prestazione"

