Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Giudice Sportivo 19ª giornata Serie: cinque squalificati, Zaccagni e Maignan multati

Giudice Sportivo 19ª giornata Serie: cinque squalificati, Zaccagni e Maignan multatiTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
Oggi alle 16:22Serie A
Ivan Cardia

Sono cinque i calciatori del campionato di Serie A squalificati dal Giudice Sportivo per una giornata all’esito delle gare della 19ª giornata. Un turno di stop per Mattia Zaccagni (Lazio, con multa da 1.500 per le proteste), Cesare Casadei (Torino), Bryan Cristante (Roma), Jacobo Ramon (Como) e Fikayo Tomori (Milan).
 
Multa da 1.500 per Mike Maignan, ammonito per le proteste, sanzione aggravata perché capitano della squadra. Entrano in diffida Parisi (Fiorentina), Aebischer (Pisa), Banda (Lecce), Bondo (Cremonese), Calhanoglu (Inter), Nicolussi Caviglia (Fiorentina), Orban (Hellas Verona). Squalificati per un turno Stefano Firicano (match analyst del Bologna, multato per 5.000 euro) e Alberto Bianchi (dirigente accompagnatore della Lazio).

Di seguito i provvedimenti economici nei confronti dei club.

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi, un fumogeno e tre bottigliette di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
 
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
 
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. INTER per avere suoi sostenitori, al 46° del primo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
 
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al 51° del secondo tempo, lanciato una bottiglietta in plastica sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
 
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, al 38° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Articoli correlati
Lazio, Zaccagni dopo il ko con il Napoli: "Non cerchiamo alibi ma analizzeremo gli... Lazio, Zaccagni dopo il ko con il Napoli: "Non cerchiamo alibi ma analizzeremo gli errori"
Lazio, Zaccagni: "Grande gara del Napoli, noi li abbiamo aiutati con pressioni non... Lazio, Zaccagni: "Grande gara del Napoli, noi li abbiamo aiutati con pressioni non cattive"
Lazio, Zaccagni: "Situazione difficile di emergenza perenne, ma non cerchiamo alibi"... Lazio, Zaccagni: "Situazione difficile di emergenza perenne, ma non cerchiamo alibi"
Altre notizie Serie A
Pisa, l'ottimismo di Gilardino: "C'è un girone di ritorno da giocare. Serve coraggio"... Pisa, l'ottimismo di Gilardino: "C'è un girone di ritorno da giocare. Serve coraggio"
Hellas Verona, Yellu saluta: il centrocampista in prestito all'Arouca UfficialeHellas Verona, Yellu saluta: il centrocampista in prestito all'Arouca
Milan, Fullgruk: "Mi ha spaventato l'energia del gruppo. Tridente? Non lo dico a... Live TMWMilan, Fullgruk: "Mi ha spaventato l'energia del gruppo. Tridente? Non lo dico a voi"
Serie A, 20ª giornata LIVE: torna la ThuLa, Spalletti dà fiducia a David Probabili formazioniSerie A, 20ª giornata LIVE: torna la ThuLa, Spalletti dà fiducia a David
Lazio, Lotito racconta: "Anche Milinkovic-Savic era uno sconosciuto, poi rifiutai... TMWLazio, Lotito racconta: "Anche Milinkovic-Savic era uno sconosciuto, poi rifiutai 140 milioni"
Torino, Baroni: "Aboukhlal non è mai stato sul mercato. Ora c'è una prospettiva diversa"... Torino, Baroni: "Aboukhlal non è mai stato sul mercato. Ora c'è una prospettiva diversa"
Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 20ª giornata di campionato... Focus TMWIndisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 20ª giornata di campionato
Roma, Gasperini glissa su Raspadori: "Mi avete mai sentito parlare di mercato?" Roma, Gasperini glissa su Raspadori: "Mi avete mai sentito parlare di mercato?"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Ride solo l'Inter. Ed è un sorriso inaspettato. Il mercato deciderà come poche altre volte il destino della Serie A: Gasp, rabbia e regali in arrivo. L'Atalanta comprerà con le cessioni degli esuberi. Juve, l'acquisto lo ha fatto Spalletti
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Ride solo l'Inter. Ed è un sorriso inaspettato. Il mercato deciderà come poche altre volte il destino della Serie A: Gasp, rabbia e regali in arrivo. L'Atalanta comprerà con le cessioni degli esuberi. Juve, l'acquisto lo ha fatto Spalletti
3 Beffa clamorosa subita dal Milan. E Allegri tira in ballo gente (molto) in alto
4 Pavlovic 'distrugge' il dischetto e Tomori sbeffeggia Stanciu: polemiche dopo Milan-Genoa
5 Bento al Genoa, De Rossi: "Scelta mia. Leali sapeva che avremmo cercato un altro portiere"
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Da Mkhitaryan-Di Lorenzo a Pongracic-Gila: tutti gli errori macroscopici di questa Serie A
Immagine top news n.1 Napoli, il ds Manna tuona: "In questo momento il VAR sta penalizzando gli arbitri"
Immagine top news n.2 Bove, finalmente ci siamo. Vicina la risoluzione con la Roma, lo aspetta il Watford
Immagine top news n.3 Lotito sul caos arbitri: "Sistema non più credibile. Anche la politica è attenta alla questione"
Immagine top news n.4 Fiorentina, ecco Brescianini. Il giocatore è arrivato al Viola Park: le immagini
Immagine top news n.5 Guendouzi-Fenerbahce appena fuori dalla top ten. Lazio, ecco le dieci cessioni record
Immagine top news n.6 Rigore in Lazio-Fiorentina, Sozza sarà fermato. Promosso Marchetti per Napoli-Verona
Immagine top news n.7 Classifiche a confronto: +2 Inter, -3 Napoli! Como inarrestabile, sta calando il Bologna
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus
Immagine news podcast n.2 Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato
Immagine news podcast n.3 Il peggior club al Mondo dove lavorare per un grande (o mediocre) allenatore
Immagine news podcast n.4 Come ha fatto il gioiello di De Zerbi a diventare una meteora della Roma
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Braglia: "Milan, qualcosa che non va. Inter, il Napoli venderà cara la pelle"
Immagine news Serie A n.2 Garbo: "Inter-Napoli, se vincono i nerazzurri il discorso Scudetto è quasi chiuso"
Immagine news Altre Notizie n.3 Arbitri e VAR nel caos in Serie A, il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Hellas Verona, Yellu saluta: il centrocampista in prestito all'Arouca
Immagine news Serie A n.2 Milan, Fullgruk: "Mi ha spaventato l'energia del gruppo. Tridente? Non lo dico a voi"
Immagine news Serie A n.3 Serie A, 20ª giornata LIVE: torna la ThuLa, Spalletti dà fiducia a David
Immagine news Serie A n.4 Lazio, Lotito racconta: "Anche Milinkovic-Savic era uno sconosciuto, poi rifiutai 140 milioni"
Immagine news Serie A n.5 Torino, Baroni: "Aboukhlal non è mai stato sul mercato. Ora c'è una prospettiva diversa"
Immagine news Serie A n.6 Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 20ª giornata di campionato
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese-Bari, i convocati di mister Vivarini: prima chiamata per Cistana, De Pieri e Stabile
Immagine news Serie B n.2 Empoli, Dionisi: "Per certi aspetti, il Cesena ci assomiglia. Sarà una bella, cerchiamo risposte"
Immagine news Serie B n.3 Samp, Coubis riscattato dal Milan e ceduto all’Universitatea Cluj. La formula del trasferimento
Immagine news Serie B n.4 Reggiana-Venezia, i convocati di Stroppa: rimane out Franjic. E si ferma Bjarkason
Immagine news Serie B n.5 Entella, Chiappella: "Ripartiamo come chiuso, affrontando una candidata alla promozione"
Immagine news Serie B n.6 Cesena, Mignani: "La prima dell'anno può riservare sorprese. Mercato? Qualcosa serve"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Il Giugliano si rinforza in attacco. In prestito con opzione dal Cittadella arriva Egharevba
Immagine news Serie C n.2 Campobasso, si accende il mercato per Cerretelli: il centrocampista piace a Gubbio e Livorno
Immagine news Serie C n.3 Sambenedettese, arriva l'attaccante Lonardo dall'Atalanta Under 23
Immagine news Serie C n.4 Picerno, c'è il rinnovo col portiere Marcone: ha firmato per un'altra stagione
Immagine news Serie C n.5 Crotone, arriva l'esterno offensivo Energe. Arriva a titolo definitivo dal Picerno
Immagine news Serie C n.6 Casarano, arriva un rinforzo per la difesa: è Giraudo del Perugia. Il comunicato
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Como-Bologna, Italiano cerca la svolta ma Fabregas vola in casa
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Milan-Genoa, per Allegri vietato sbagliare
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Lazio Fiorentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Supercoppa Femminile, Cappelletti: "Sfida che parla di uguaglianza e inclusione"
Immagine news Calcio femminile n.2 Tutto pronto per la ripartenza del calcio femminile: domenica la Supercoppa fra Juve e Roma
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, Battineschi: "Rinnovo è stato un bel segnale. Siamo un gruppo multiculturale"
Immagine news Calcio femminile n.4 Lazio, in arrivo un innesto in mezzo al campo. È la svedese Bergman Lundin
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus, si allontana l'arrivo di Denton dal West Ham. C'è il sorpasso del Bay FC
Immagine news Calcio femminile n.6 Nuovo innesto dalla Scandinavia per il Napoli Women: ecco la terzina Kjolholdt
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)