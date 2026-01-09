Giudice Sportivo 19ª giornata Serie: cinque squalificati, Zaccagni e Maignan multati
Sono cinque i calciatori del campionato di Serie A squalificati dal Giudice Sportivo per una giornata all’esito delle gare della 19ª giornata. Un turno di stop per Mattia Zaccagni (Lazio, con multa da 1.500 per le proteste), Cesare Casadei (Torino), Bryan Cristante (Roma), Jacobo Ramon (Como) e Fikayo Tomori (Milan).
Multa da 1.500 per Mike Maignan, ammonito per le proteste, sanzione aggravata perché capitano della squadra. Entrano in diffida Parisi (Fiorentina), Aebischer (Pisa), Banda (Lecce), Bondo (Cremonese), Calhanoglu (Inter), Nicolussi Caviglia (Fiorentina), Orban (Hellas Verona). Squalificati per un turno Stefano Firicano (match analyst del Bologna, multato per 5.000 euro) e Alberto Bianchi (dirigente accompagnatore della Lazio).
Di seguito i provvedimenti economici nei confronti dei club.
Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi, un fumogeno e tre bottigliette di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. INTER per avere suoi sostenitori, al 46° del primo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al 51° del secondo tempo, lanciato una bottiglietta in plastica sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, al 38° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
