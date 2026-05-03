Juventus, Spalletti: "Vlahovic sta recuperando. Minutaggio? Se col Verona servisse..."

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita contro l'Hellas Verona All'Allianz Stadium. Con la possibilità di agganciare il Milan al 3° posto in classifica di Serie A: "Sai, noi siamo convinti di vivere di prestazioni. Non andiamo ad analizzare il risultato. Vogliamo diventare sempre qualcosa di diverso da quanto fatto ieri. Dal punto di vista sportivo dobbiamo sempre esibire di più. Si va a valutare le prestazioni e si guarda a quello che vogliamo diventare".

In queste partite, con il Verona già retrocesso, che approccio psicologico serve?

"Diventa un'imposizione passare dal rafforzare il concetto di squadra. A volte i giocatori passano dall'essere 11 grandi giocatori e non una grande squadra. Ci vuole attenzione, disponibilità, quelli che riempiono bene la scatola. Ci si trasferisce con forza di compattezza e unità, che diventano la soluzione per tutti".

Torna Yildiz. E Vlahovic che minutaggio può avere?

"Psicologicamente parlando Yildiz potrebbe fare il professore di università. Vuole stare insieme ai suoi amici, alle persone, sa come comportarsi nel gruppo. Ragazzo splendido, aspettiamo solo la prestazione per rifargli i complimenti per far vedere qualcosa di nuovo. Vlahovic sta recuperando, ha avuto un brutto infortunio ma se la partita lo richiedesse... lui si è calato benissimo nella squadra, per essere al servizio di tutti".