Goretzka e Gila per Allegri, La Gazzetta dello Sport titola: "Mercatone Milan"

Le scelte di Massimiliano Allegri per rinforzare il Milan dell'anno prossimo sono già state prese. Uno è Leon Goretzka, che lascerà il Bayern Monaco al termine della stagione a costo zero una volta scaduto il contratto; poi Mario Gila, con 12 mesi rimanenti di accordo (fino al 2027) con la Lazio e dunque possibilità di negoziare il prezzo. "Mercatone Milan", titola i botti preannunciati in rossonero La Gazzetta dello Sport in prima pagina. Pronto un triennale per il centrocampista tedesco per superare la concorrenza della Juventus, mentre il centrale spagnolo del club biancoceleste ha convinto tutti.

"Inter, assalto a Vicario. Juve con Vlahovic". Rumors insistenti sulla nuova porta nerazzurra, con la dirigenza di viale della Liberazione a spingere per il ritorno di fiamma del portiere del Tottenham, mentre il club bianconero intende assicurarsi il bomber francese della scorsa stagione e aggiungerlo da titolare al fianco di Vlahovic.

"Bayern senza pietà. L'Atalanta ne prende altri 4". Serviva un miracolo di grandezza esponenziale affinché la Dea di Palladino potesse ribaltare il 6-1 dell'andata, ma all'Allianz Arena per il ritorno degli ottavi di Champions League i bavaresi sono stati spietati e chiusi i conti 4-1 nel segno di Kane (doppietta), Karl e Luis Diaz. Inutile la rete di Samardzic per gli orobici, ai quarti di finale vola direttamente Kompany con i suoi ragazzi, dove li attende il Real Madrid.

"Ci resta il derby". Roma e Bologna restano le due italiane invece in Europa League e proprio questa sera si giocheranno il tutto per tutto per il passaggio ai quarti, si ripartirà dall'1-1 dell'andata degli ottavi del Dall'Ara. Scenderà in campo anche la Fiorentina per chiudere il discorso qualificazione al turno successivo di Conference League col Rakow, per difendere il 2-1 del primo round.