Juventus, Thuram: "Niente Nazionale? Per conquistarla devo andare forte con il club"
Il centrocampista della Juventus Khephren Thuram ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del derby contro il Torino valido per l'11^ giornata di Serie A.
Ti senti al 100% e punti a recuperare la Nazionale?
"Mi sento bene. In Nazionale non sono andato, per andarci devo andare forte con la Juve".
Cosa ti chiede Spalletti?
"Arrivato con le sue idee, mi chiede solo di giocare come so e mi dà fiducia".
