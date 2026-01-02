Ufficiale Casarano, ecco il rinforzo nel reparto arretrato: il nuovo difensore è Negro

Colpo in difesa per il Casarano, che si rafforza con l'arrivo di Stefano Negro, difensore classe '95 che arriva dal Cittadella. Di seguito la nota del club:

"La società Casarano calcio comunica di aver acquisito le prestazioni professionali del calciatore Stefano Negro, classe ’95, difensore centrale. Il calciatore arriva dal Trapani dove, nel girone d’andata, ha disputato 14 partite. Negro è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Pro Vercelli dove ha debuttato tra i professionisti. Dopo varie esperienze in squadre come Monza, Viterbese, Perugia, Triestina e Pordenone, ha giocato nelle ultime due stagioni (2023/2024 e 2024/2025) in Serie B con il Cittadella, totalizzando 28 presenze e 2 gol tra campionato e Coppa Italia prima di trasferirsi a Trapani nel luglio 2025".