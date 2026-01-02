Raspadori non ha ancora detto sì alla Roma. La Lazio prova il clamoroso sorpasso

Giacomo Raspadori è finito da tempo nel mirino della Roma, che ha trovato l'accordo con l'Atletico Madrid sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto per un totale di 22 milioni di euro. I Colchoneros, dopo essersi assicurati che l'opzione diventasse obbligatoria in caso di qualificazione alla prossima Champions League, hanno accettato. Adesso manca il sì dell'ex Napoli e Sassuolo.

Le parti non sono mai state così vicine, ma l'accordo non è stato chiuso definitivamente. Così la Lazio sta clamorosamente tentando il sorpasso, come riporta il Corriere dello Sport. Lotito adesso ha i soldi provenienti dalla cessione di Castellanos al West Ham e così i biancocelesti potrebbero giocarsi la carta Maurizio Sarri, che in passato ha trasformato Dries Mertens in un centravanti che è poi stato in grado di segnare tantissimi gol.

Ciò che non scalda l'attaccante è l'opzione turca, malgrado il pressing del Galatasaray, mentre sarebbe perfetto un trasferimento all'Atalanta, soprattutto in caso di addio di Ademola Lookman. La scorsa estate il nigeriano sembrava essere a un passo dall'Inter, poi la Dea si è impuntata e non ha aperto alla cessione. Ora le cose potrebbero cambiare, ma è presto per fare bilanci o previsioni, il mercato è iniziato oggi.