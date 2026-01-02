Concorrenza e ingaggio i nodi da sciogliere per Kim: ma la sua proprietà resta il Milan

Il Milan prepara un grande colpo in difesa. Il mercato invernale ha preso il via oggi e la squadra di Massimiliano Allegri, che questa sera sarà impegnata alla Unipol Domus di Cagliari contro i rossoblù di Pisacane, è alla ricerca di un difensore che possa portare qualità ed esperienza in vista allea seconda parte di stagione. Uno dei nomi che è tornato di moda in queste ultime ore sarebbe il centrale di proprietà del Bayern Monaco, ed ex vecchia conoscenza del nostro campionato visti i trascorsi con il Napoli, Kim Min-Jae.

Il centrale sudcoreano resta un'ipotesi concentra per il club di via Aldo Rossi anche se la pista appare comunque complicata. La formazione bavarese aveva sottratto ai partenopei il giocatore per una cifra di 57 milioni di euro e ovviamente vuole comunque monetizzare qualcosa dalla partenza: Questo, riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, resta uno uno dei motivi per cui la pista resta comunque complicata oltre ovviamente alla concorrenza che resta sul giocatore e all'ingaggio che percepisce.

La priorità di Kim, si legge sempre sul quotidiano, sarebbe quella di tornare in Italia e al Milan. L'ex Napoli infatti in biancorosso ha perso il posto da titolare scavalcato nelle gerarchie di Kompany da Tah e Upamecano.