Milan, c'è ottimismo per il rinnovo di Maignan: entro due settimane la risposta del giocatore

Il rinnovo di Mike Maignan ha assunto da tempo i toni di una telenovela. Il portiere francese è uno dei profili che il Milan non vuole perdere a parametro zero nel corso della prossima finestra di calciomercato.

Il contratto del calciatore transalpino infatti andrà in scadenza il prossimo giugno e per il momento non ci sono novità circa la possibile firma su nuovo contratto. Nei prossimi giorni il club di via Aldo Rossi dovrebbe incontrare gli agenti per trattare e formulare la propria proposta per trattenere il giocatore.

L'idea sarebbe quella di offrire all'estremo difensore un ingaggio da top player, lo stesso di Rafael Leao, 5,5 milioni più 1,5 di bonus e vuole capire se ci sono i margini per poter proseguire insieme. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, entro due settimane potrebbe arrivare la decisione con la società che sarebbe ottimista circa la buona riuscita dell'operazione.