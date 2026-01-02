Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Milan, depositato il contratto di Fullkrug: l'attaccante è un giocatore rossonero

Milan, depositato il contratto di Fullkrug: l'attaccante è un giocatore rossoneroTUTTO mercato WEB
Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 10:50
Lorenzo Di Benedetto

Niclas Fullkrug è un nuovo giocatore del Milan. Adesso è ufficiale e a renderlo noto è la Lega Serie A che sul proprio sito ha comunicato che il club rossonero ha depositato il contratto del centravanti tedesco, che sarà a disposizione di Massimiliano Allegri già per la sfida di questa sera contro il Cagliari alla Unipol Domus Arena. La notizia era già nota, tanto che l'attaccante è partito ieri per la Sardegna insieme al resto della squadra e tutto questo è stato possibile grazie alla deroga della FIGC che ha permesso sia ai rossoneri che ai sardi di poter eventualmente tesserare calciatori a partire da oggi, giorno ufficiale dell'inizio del calciomercato invernale.

Le cifre dell'operazione.
Il Milan ha preso Fullkrug in prestito gratuito, con ingaggio pagato dai rossoneri, fino al prossimo giugno, quando avrà in mano anche un diritto di riscatto da 13 milioni di euro per lui. Per questi 6 mesi, il Milan garantirà al giocatore uno stipendio da 1,3 milioni di euro netti.

Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il miglior calciomercato invernale di sempre inizia oggi. Mai come in questa sessione tutte le big hanno bisogno e non possono sbagliare neanche un colpo: vi raccontiamo tutto
Immagine top news n.0 Milan, depositato il contratto di Fullkrug: l'attaccante è un giocatore rossonero
