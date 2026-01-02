Juventus, Spalletti: "Mercato? Non mi aspetto niente, se ne occuperà Ottolini"

In quale ruolo Luciano Spalletti vorrebbe rinforzare la Juventus? In conferenza stampa, alla vigilia della gara casalinga con il Lecce, il tecnico ha risposto così: “Sono venuto già con dei patti ad allenare la Juventus, per cui non mi aspetto niente e sono contento dei giocatori a disposizione.

Permettetemi di dare il benvenuto a Marco Ottolini, tutti lo sconoscono e io l’avevo già incontrato in precedenza, e tutti dicono che è una persona perbene e un professionista di livello top, tant’è che una società come la Juventus è andata a riprenderselo. Del mercato se ne occuperà lui, io non faccio alcun ragionamento a livello di parlare di calciatori e via dicendo.

Siccome deve essere un mercato, su quello che capiterà, che ci possa completare la rosa, è un discorso che non vado a tentare di scatenarlo io. Io sono contento dei giocatori che ho, ho visto quello che volevo vedere e ho conosciuto cose che mi aspetto ancora di più, e poi quello che succederà avverrà se capiterà qualcosa a Marco che verrà a dirci ‘c’è la possibilità di’. Ma per il momento vedremo”.

La conferenza stampa di Spalletti.