Reggiana, ritorno di fiamma per Owusu: il club ha chiesto informazioni alla Juventus
Il futuro di Augusto Owusu potrebbe presto intrecciarsi con la Serie B. Il centrocampista classe 2005 della Juventus Next Gen, protagonista in questa stagione con dodici presenze in Serie C e due apparizioni in Coppa Italia di categoria, è finito nel radar di diversi club di livello superiore pronti a muoversi per assicurarsene le prestazioni.
Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, tra le società più interessate c’è la Reggiana, che aveva già messo gli occhi su Owusu nella scorsa estate. Un interesse che nasce anche dal passato del centrocampista in Emilia, dove nella stagione 2022/23 ha collezionato 26 presenze e due reti con la Primavera granata.
La Reggiana valuta ora la possibilità di riportarlo in città per offrirgli un palcoscenico più competitivo e un percorso di crescita ulteriore in Serie B. La Juventus, dal canto suo, osserva con attenzione: un eventuale salto di categoria rappresenterebbe un passaggio naturale nel percorso di maturazione del giovane Owusu.
