Ufficiale Picerno, terzo acquisto di giornata: perso il difensore Francesco Rillo

Terzo acquisto di giornata per il Picerno, che ha comunicato di avaer acquistato il difensore classe 2000 Francesco Rillo. Di seguito la nota del club:

"L’AZ Picerno comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore Francesco Rillo, classe 2000, che ha sottoscritto un contratto con scadenza 30 giugno 2027.

Terzino sinistro di piede naturale sinistro, Rillo è un elemento dotato di duttilità in difesa e ha maturato esperienza nel calcio professionistico italiano. Nella sua carriera ha militato tra i professionisti con club come Benevento, Potenza, Teramo e Piacenza, disputando campionati di Serie C con continuità e aggiungendo esperienza ai reparti arretrati.

Il Direttore Generale Vincenzo Greco ha dichiarato:

“Siamo contenti di accogliere Francesco in rossoblù: è un ragazzo che porterà sicuramente un grande apporto alla nostra linea difensiva.”

La società rivolge a Francesco il benvenuto e gli augura buon lavoro con la maglia rossoblù.