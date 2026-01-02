TMW Radio Antonio Paganin: "Roma, che occasione ora. Inter, stai attenta al Bologna"

Antonio Paganin, ex calciatore, ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Atalanta-Roma, il ritorno del Gasp:

"Al di là del ritorno di Gasperini, credo sarà molto strano giocare a specchio con la Roma. Lì vedranno dei modi di giocare che hanno fatto per molti anni. La Roma ha un'identità precisa, sa cosa vuole e come ottenerlo, anche se non è semplice. Ha un'occasione importante, perhè l'Atalanta con Palladino non è ancora al massimo. Dovesse vincere, la Roma rimarrebbe agganciata al lotto Champions e giocarsi le sue carte più avanti".

Inter, serve dare continuità ora:

"E' migliorata molto la parte di comunicazione, Chivu si sta prendendo lo spogliatoio dell'Inter. Ha avuto un'eredità pesante, c'era da ricostruire nel morale la squadra. C'erano molti dubbi per l'esperienza di Chivu, ma dall'esterno l'impressione è che piano piano sta entrando nelle dinamiche di spogliatoio, che sono difficili da domare. Sarà interessante la gara col Bologna, perché abbiamo visto le difficoltà incontrate in Supercoppa".