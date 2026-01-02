Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Udinese, Runjaic: "Non ho deciso tra Padelli e Okoye. Solet titolare? Non mi sbilancio"

Alessio Del Lungo
Oggi alle 16:25
Alessio Del Lungo

Uno dei dubbi in vista della partita di domani per Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, riguarda il portiere, dato che Okoye ha deluso e Padelli ha convinto. Intervenuto in conferenza, ha spiegato: "Siamo concentrati sulla gara contro il Como. Abbiamo avuto abbastanza tempo per recuperare forze dopo la gara contro la Lazio, non cambieremo molto. Padelli in porta ha fatto molto bene contro la Lazio, non ho ancora deciso, abbiamo fiducia in tutti e mi prendo una notte ancora per decidere".

Kamara sta recuperando la forma, insidia ora Bertola sulla fascia?
"Bertola ha fatto molto bene sulla fascia, avevamo entrambi gli esterni di sinistra assenti, ha dato tutto come ci aspettiamo dai ragazzi, ha aiutato la squadra e a essere onesto non sapevamo se questa soluzione avrebbe funzionato. Siamo felici che abbia giocato bene, era stato acquistato come difensore centrale, ma è un difensore moderno, corre molto, non mi precludo nessuna possibilità. Il suo ruolo comunque è quello di centrale. Kamara sta recuperando la giusta condizione, Zemura sta migliorando, forse prossima settimana tornerà in gruppo, vi saranno quindi altri aggiustamenti, ma non ho preso una decisione".

Solet come sta? Ci sarà domani?
"Solet ha avuto un piccolo problema in settimana, ha giocato molto nelle ultime partite, lui è un giocatore che spende molte energie, gioca con grande intensità. Non mi sbilancio per domani, porteremo via solo chi può giocare, è il motivo per cui Atta non ci sarà domani, è la decisione migliore per il suo recupero, per farlo allenare in maniera individuale e permettergli di migliorare. Solet ha smaltito il problema e sarà con noi, ma non mi sbilancio sull'undici titolare".

