"Comandante on the pitch". Lazio, Sarri di nuovo in campo a pochi giorni dall'operazione al cuore
A pochi giorni dall’intervento al cuore, Maurizio Sarri è di nuovo in campo. L’account Instagram della Lazio testimonia infatti, con tanto di foto, il ritorno in allenamento dell’allenatore, che nei giorni scorsi si è sottoposto, a seguito di un riscontro di fibrillazione atriale, a un intervento di ablazione transcatetere con tecnologia PFA presso il Policlinico Tor Vergata.
“Comandante on the pitch”, è questa la didascalia scelta dalla società biancoceleste per il ritorno dell’allenatore, trascorse le festività.
Sarri, che nel weekend sfiderà il “suo” Napoli, non parlerà domani in conferenza stampa, ma dovrebbe essere regolarmente in panchina per la partita con i campioni d’Italia. L’incrocio con Antonio Conte è in programma domenica alle 12.30 allo stadio Olimpico di Roma.
