Giugliano, saluta Del Fabro: accordo per la risoluzione del contratto del difensore
Dario Del Fabro saluta il Giugliano. Come si legge sul sito ufficiale del club, è stato raggiunto un accordo per la risoluzione del contratto del difensore:
"La società Giugliano Calcio 1928, comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione del contratto in essere con il difensore Dario Del Fabro.
La società ringrazia il calciatore per l’impegno profuso, augurando le migliori fortune personali e professionali".
