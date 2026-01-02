TMW
Mantova, lavori in corso per Zuccon: parti vicine
Mantova al lavoro, a caccia di rinforzi. Possibilità concreta di arrivare a stretto giro di posta a Federico Zuccon della Juve Stabia, di proprietà dell'Atalanta. Il centrocampista classe 2003 è un'idea percorribile. Il Mantova si muove. E dopo aver ufficializzato Francesco Bardi in prestito dal Palermo, lavora per Zuccon...
Questa intanto la nota del Mantova per ufficializzare l'arrivo di Bardi:
"Mantova 1911 annuncia l’ingaggio di Francesco Bardi. Portiere classe 1992, Francesco Bardi arriva dal Palermo in prestito con obbligo di riscatto condizionato. Benvenuto in BiancoRosso, Francesco.
Forza Mantova!"
