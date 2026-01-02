Ufficiale
Giugliano, rinforzo in difesa: dall'Avellino arriva in prestito Matteo Marchisano
Rinforzo in difesa per il Giugliano, che ha preso in prestito dall'Avellino il giovane Matteo Marchisano. Di seguito la nota del club:
"Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’US Avellino 1912 il diritto delle prestazioni sportive del calciatore, difensore classe 2004, Matteo Marchisano.
Cresciuto nel Settore Giovanile del Napoli, nella stagione 2022/2023 partecipa con gli azzurri alla Youth League. Nell’annata successiva l’esordio tra i professionisti con la Pro Sesto, prima del trasferimento a Potenza. Nella stagione 2024/2025 è protagonista con la maglia della Cavese, centrando la salvezza e totalizzando 16 presenze. La scorsa estate, il trasferimento ad Avellino.
Benvenuto!"
