Juventus, ingaggio top e la permanenza di Spalletti: ecco perché Yildiz ora può rinnovare

La Juventus è pronta a blindare il suo gioiello. Kenan Yilidiz resta uno degli elementi di maggior valore della rosa a disposizione di mister Luciano Spalletti. Con le sue giocate e i suoi gol il giovane calciatore turco sta contribuendo e non poco alla risalita in classifica dei bianconeri che adesso possono tornare non solo in lizza per un posto nella prossima Champions League ma anche tentare l'assalto alla vetta del nostro campionato.

Ingaggio da top

Continua a tenere banco dunque la situazione legata al rinnovo del classe 2005. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il prolungamento del ragazzo sarebbe molto più facile con due mosse non da poco. La prima ovviamente è quella legata al ritocco dell'ingaggio. Adesso Yildiz percepisce uno stipendio da 1,7 milioni di euro a stagione più bonus mentre il nuovo contratto prevederebbe circa sei milioni a stagione, come Jonathan David e secondo solo a Dusan Vlahovic.

Spalletti fino al 2028

Il secondo passo sarebbe la permanenza del tecnico toscano oltre gli otto mesi previsti al momento dell'arrivo. Kenan è sempre più centrale nel progetto di Spalletti e ovviamente una sua conferma fino al 2028 porterebbe il ragazzo a rimanere in bianconero e legarsi al club della Continassa.