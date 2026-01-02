Ufficiale Il Mantova ha un nuovo portiere: dal Palermo arriva Francesco Bardi

La notizia era nell'aria, adesso è ufficiale. Francesco Bardi è un nuovo portiere del Mantova. L'estremo difensore arriva dal Palermo in prestito con obbligo di riscatto condizionato. Di seguito la nota del Mantova:

"Mantova 1911 annuncia l’ingaggio di Francesco Bardi. Portiere classe 1992, Francesco Bardi arriva dal Palermo in prestito con obbligo di riscatto condizionato. Benvenuto in BiancoRosso, Francesco.

Forza Mantova!"

Questa la nota del Palermo

"Il Palermo FC comunica di aver ceduto al Mantova 1911 il calciatore Francesco Bardi.

Il portiere si trasferisce con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato.

A Francesco un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero."