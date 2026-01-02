Juventus, ecco i primi leak delle nuove maglie: rosa la seconda, la terza "on fire"

Arrivano le prime anticipazioni sulle nuove maglie della Juventus, in vista della stagione 2026/2027. A fornirle è Footy Headlines, portale specializzato nei leak relativi al design delle divise delle squadre da calcio dei principali club europei.

Per la prima maglia della Juventus, Adidas si dovrebbe ispirare alla divisa del 1976-77: strisce bianche e nere con un colletto in stile retrò e loghi e dettagli in oro. La maglia home richiamerebbe così l’anno del primo trionfo europeo del club, con un look più tradizionale

La maglia da trasferta della Juventus 2026-2027 dovrebbe invece essere rosa, con accenti neri e color panna, più il logo Adidas trefoil in stile retrò e un possibile motivo ispirato alla zebra. È un ritorno al colore delle origini, spesso visto nel corso della storia recente bianconera. Come quest’anno, la terza maglia dovrebbe essere prevalentemente nera, con dettagli in oro e grigio, e presentare un design a fiamme nella parte inferiore della divisa.

Quanto sono affidabili queste anticipazioni? È lo stesso portale a dare una stima dell’affidabilità, in termini di accuracy, delle indiscrezioni raccolte: in questo caso si attesta all’85%, e quindi i design immaginati dovrebbero essere molto vicini agli originali, che come sempre saranno svelati nei prossimi mesi.