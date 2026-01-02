Altro rinnovo per il Picerno, preso l'esterno offensivo Giuseppe Guadagni
Altro rinforzo per il Picerno, che ha acquistato dal Siracura l'esterno offensivo Giuseppe Guadagni. Di seguito la nota del club:
"L’AZ Picerno comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell’esterno offensivo Giuseppe Guadagni, classe 2003, che ha sottoscritto un contratto annuale con opzione.
Ala rapida e propositiva, Guadagni arriva dopo le esperienze maturate in Serie C con le maglie di Lucchese e Sorrento, mettendosi in evidenza per dinamismo, capacità di attaccare l’uomo e disponibilità al lavoro tattico".
Il Direttore Generale Vincenzo Greco ha dichiarato:
“Parliamo di un ragazzo giovane ma già pronto, con caratteristiche precise che cercavamo. Ha gamba, intensità e personalità, qualità che si sposano bene con il nostro modo di interpretare le partite. Crediamo possa crescere molto all’interno del nostro contesto e dare un contributo importante alla squadra.”
La società rivolge a Giuseppe il benvenuto e gli augura buon lavoro con la maglia rossoblù.
