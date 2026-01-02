Ufficiale Altro rinnovo per il Picerno, preso l'esterno offensivo Giuseppe Guadagni

Altro rinforzo per il Picerno, che ha acquistato dal Siracura l'esterno offensivo Giuseppe Guadagni. Di seguito la nota del club:

"L’AZ Picerno comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell’esterno offensivo Giuseppe Guadagni, classe 2003, che ha sottoscritto un contratto annuale con opzione.

Ala rapida e propositiva, Guadagni arriva dopo le esperienze maturate in Serie C con le maglie di Lucchese e Sorrento, mettendosi in evidenza per dinamismo, capacità di attaccare l’uomo e disponibilità al lavoro tattico".

Il Direttore Generale Vincenzo Greco ha dichiarato:

“Parliamo di un ragazzo giovane ma già pronto, con caratteristiche precise che cercavamo. Ha gamba, intensità e personalità, qualità che si sposano bene con il nostro modo di interpretare le partite. Crediamo possa crescere molto all’interno del nostro contesto e dare un contributo importante alla squadra.”

La società rivolge a Giuseppe il benvenuto e gli augura buon lavoro con la maglia rossoblù.