Ufficiale Empoli, ecco l'erede di Gemmi: Stefanelli nuovo direttore sportivo dei toscani

La notizia era nell'aria, adesso è ufficiale. Stefano Stefanelli è il nuovo direttore sportivo dell'Empoli. Di seguito il comunicato ufficiale del club toscano:

"Empoli Football Club comunica di avere affidato il ruolo di Direttore Sportivo a Stefano Stefanelli. Il nuovo dirigente ha firmato un contratto che lo legherà al club azzurro fino al 30 giugno 2027.

Stefanelli nasce a Pergola il 5 ottobre 1979. Terminata la carriera da calciatore, nel 2016 inizia il percorso da dirigente alla Vis Pesaro, in Serie D. Nella stagione successiva il salto in Serie B al Carpi, dove ricopre il ruolo prima di direttore sportivo e poi di direttore generale. L’esperienza carpigiana si conclude nel 2020, quando passa al Napoli come direttore sportivo dell’Under 19. Dopo una parentesi alla Pistoiese, a luglio 2022 approda al Cesena, conquistando la semifinale playoff di Serie C. L’anno seguente passa al Pisa in Serie B, chiudendo il campionato al tredicesimo posto. Nell’ultima stagione, Stefanelli è stato il direttore dell’area scouting della Juventus".