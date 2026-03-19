Juventus, top player a costo zero. Bernardo Silva e gli altri giocatori finiti nel mirino

La Juventus guarda già alla prossima sessione di mercato con una strategia precisa: cogliere le opportunità offerte dai parametri zero di alto livello. Dopo le importanti spese sostenute nell’estate del 2024, il club bianconero sta infatti monitorando con grande attenzione il mercato dei giocatori in scadenza, una soluzione che consentirebbe di aggiungere qualità ed esperienza senza costi di cartellino.

L’idea, scrive Tuttosport è perfettamente in linea con la visione tecnica di Luciano Spalletti. L’allenatore non intende rivoluzionare la rosa, convinto che la struttura portante della squadra sia già definita tra giovani prospetti e giocatori più rodati. L’obiettivo è piuttosto quello di inserire cinque o sei elementi di esperienza, pronti subito, per aumentare il livello competitivo del gruppo e riportare la Juventus a lottare per lo scudetto.

Tra le occasioni più intriganti seguite dal club c’è quella che porta a Bernardo Silva, destinato a lasciare il Manchester City dopo nove stagioni di altissimo livello. I primi contatti esplorativi tra l’entourage del giocatore, guidato da Jorge Mendes, e alcuni intermediari della Juventus sono già avvenuti nelle scorse settimane. Resta però da superare l’ostacolo principale: l’ingaggio. Attualmente Bernardo Silva percepisce circa 10 milioni netti a stagione.

La Juventus sta valutando anche altre opportunità a parametro zero. In difesa uno dei nomi monitorati è quello di Marcos Senesi, difensore centrale del Bournemouth, sul quale c'è anche la concorrenza di club come Barcellona, Borussia Dortmund e Aston Villa. Anche in questo caso il nodo riguarda le richieste economiche dell’entourage del giocatore.

Le occasioni non mancano nemmeno a centrocampo. Tra i profili seguiti spiccano Lorenzo Pellegrini, in uscita dalla Roma, Xaver Schlager del Lipsia e l'ex Milan Franck Kessie.