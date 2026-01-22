Juventus, tutto su En-Nesyri: domattina Ottolini incontra il Fenerbahce. Il punto

La Juventus è alla ricerca di un nuovo interprete per il proprio reparto offensivo, come confermato anche ieri sera dal dirigente Chiellini prima della partita di Champions League sono in corso seri ragionamenti in società bianconera per regalare un nuovo centravanti al tecnico Luciano Spalletti.

E se nelle scorse ore il grande obiettivo della Juventus per l'attacco sembrava essere Mateta del Crystal Palace, da un paio di giorni almeno il focus della dirigenza bianconera si è stretto attorno alla figura di Youssef En-Nesyri (28 anni), centravanti marocchino classe 1997 che gioca attualmente in Turchia, con il Fenerbahce, e che non figura in distinta quest'oggi per la partita di Europa League che attende il team di Istanbul contro l'Aston Villa.

A Istanbul nelle scorse ore è atterrato Marco Ottolini, direttore sportivo della Juventus, per provare a chiudere la trattativa. E, secondo quanto riferito da Sky Sport, nella mattinata di domani è in programma un incontro in via diretta tra il dirigente della Juve e i rappresentanti del Fener. Considerando che c'è già una base di accordo con il calciatore, in casa bianconera si respira una moderata fiducia a proposito della possibilità di raggiungere l'intesa pure tra club. La proposta della Juventus al Fenerbahce per rilevare En-Nesyri è quella di un prestito oneroso, da 1 milione di euro, con diritto di riscatto a 19 e uno stipendio da 4 milioni di euro lordi da qui a fine stagione che sarebbe coperto interamente dalla Juve.