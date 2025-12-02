Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juventus-Udinese 2-0, le pagelle: David convince anche senza gol, Palma va sottosopra

Juventus-Udinese 2-0, le pagelle: David convince anche senza gol, Palma va sottosopraTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
ieri alle 23:04Serie A
Simone Lorini

Risultato finale: Juventus-Udinese 2-0

JUVENTUS
Di Gregorio 6 - Serata di tutto riposo.

Kalulu 6 - Torna laterale difensivo ma non perde gli automatismi difensivi collaudati: prova convincente anche la sua.

Gatti 6,5 - Guardia attenta sugli attaccanti avversari, con l'Udinese che si rende pericolosa solo con tiri da fuori. Dal 60' Locatelli 6,5 - Aumenta la dose di palleggio in mezzo e va a firmare il gol dell'2-0 dal dischetto: festeggiamento perfetto per le 200 presenze in bianconero (ora 201).

Kelly 6,5 - Gara diligente del centrale, che guida la linea difensiva specie nell'alzarsi quando c'è da attivare il fuorigioco.

Cambiaso 6 - Non convince in posizione avanzata, non ha lo spunto dell'ala ma è certamente prezioso

Cabal 6,5 - Gara ordinata difensivamente impreziosita dal fallo subito del 2-0, un gol che chiude definitivamente il discorso qualificazione. Dal 73' Conceicao sv.

McKennie 6,5 - Forse l'MVP della serata, l'americano si disimpegna senza patemi sull'out di destra e fornisce l'"assist" per il vantaggio, andando anche vicino alla gioia personale nella ripresa.

Miretti 6,5 - Serve a David la palla del discusso gol annullato, prima e dopo buone geometrie di un giocatore ritrovato e su cui Spalletti conta. Dal 73' Joao Mario.

Koopmeiners 6 - Torna a centrocampo ma con compiti più difensivi che di costruzione. In visibile aumento di condizione e fiducia comunque.

Yildiz 6,5 - Primo tempo sugli scudi con un paio di sgasate importanti che lo mettono in condizione di tirare, mentre nella ripresa sparisce un po' dalla gara e Spalletti forse tarda un po' nel cambio. Dall'84' Zhegrova sv.

David 6,5 - Prova convincente del canadese, che entra nel gol del vantaggio, non solo dettando il movimento dell'azione ma anche con quello in area che costringe Palma all'autogo. Qualche minuto dopo fa un gol pazzesco dalla linea di fondo, ma l'arbitro annulla. Dal 74' Openda sv.

Allenatore: Luciano Spalletti 6,5 - La miglior partita della sua Juve da quando guida la Vecchia Signora: primo tempo impressionante per voglia e dominio, meno per la pulizia tecnica. Arivano belle notizie anche dagli attaccanti, con David e Openda entrambi in gol, ambedue annullati per questione di centimetri (di fuorigioco). Sarà fondamentali averli al top in questi mesi senza Vlahovic.

UDINESE (a cura di Marco Pieracci)
Sava 6 - Trafitto dal fuoco amico, non riesce a disinnescare la carambola fatale con Palma. David lo sorprende sul suo palo, ma è in fuorigioco. Una sola parata vera su McKennie, spiazzato da Locatelli.

Palma 4,5 - Incrocia lo sparuracchio Yildiz, nel complesso riesce a limitarne la vena creativa ma non gli dice bene quando nel tentativo di anticipare David beffa Sava. Tradito dalla foga, causa un rigore ingenuo.

Solet 6 - Guida la difesa dimostrando di poter stare anche lì nel cuore del reparto, il meglio lo dà nei recuperi in campo aperto: ne sfoggia diversi sulle ripartenze juventine. Si diverte da regista da aggiunto. Dall’81’ Kristensen sv

Bertola 6 - Trasloca sul centro-sinistra, difende senza tanti fronzoli commettendo pochi errori: reattivo sulla respinta corta di Sava, tiene alta la soglia di concentrazione per tutta la durata della partita.

Ehizibue 5,5 - Pochi spazi per le solite galoppate in fascia: non è il contesto ideale per valorizzare le doti di corsa, allora cerca fortuna tagliando verso il centro ma non ne ricava granché.

Lovric 6 - Torna titolare, con annessa fascia di capitano al braccio: deve rimboccarsi le maniche perché di lavoro ce n’è parecchio. Prestazione di sostanza, quasi esclusivamente dedicata al contenimento.

Zarraga 5,5 - Eredita le funzioni di Karlstrom, ma lo fa senza le stesse doti di leadership e con molta mena efficacia nello sviluppo della manovra: andamento lento, non riesce a cambiare ritmo. Dal 59’ Miller 6 - Ingresso positivo, la personalità non gli fa difetto: tenta anche la conclusione da fuori.

Atta 6 - Tecnica superiore alla media, la porta a spasso sul prato dell’Allianz con disinvoltura: si fida dei suoi mezzi e fa bene, quando si invola con la palla incollata al piede togliergliela diventa un’impresa. Dal 71' Ekkelenkamp 5,5 - Non sposta l'inerzia della gara.

Zemura 5 - Più terzino arroccato che quinto di centrocampo, Kalulu e Cambiaso spingono parecchio costringendolo a starsene sulla difensiva. Le sortite offensive si contano sulle dita di una mano.

Zaniolo 5 - Runjaic prova a cavalcarne il momento magico, ma la brillantezza viene meno. Troppe palle perse nel primo tempo, giusto un sussulto nella ripresa: unico lampo in una serata tendente al grigio. Dal 59’ Iker Bravo 5,5 - Entra bello carico, ma è un fuoco di paglia: si spegne quasi subito.

Buksa 5 - Fa a sportellate con Gatti, venendo puntualmente rimbalzato. Non cambia molto nemmeno quando il controllore diventa Kelly. Passa il tempo a rincorrere gli avversari, non calcia mai. Dal 71' Gueye 5,5 - Inglobato dalla retroguardia juventina, non si fa notare.

Allenatore: Kosta Runjaic 5,5 - Ne cambia sei, ma non rinuncia ai big: a mancare del tutto o quasi però è la pericolosità davanti. Partita e qualificazione mai in discussione: la Juve centra l'obiettivo prefissato col minimo sforzo.

Articoli correlati
Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Volpe a Latina. A Pontedera esonerato... Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Volpe a Latina. A Pontedera esonerato Menichini
3 dicembre 2017, il Benevento si regala il primo punto in A. Con gol del portiere... 3 dicembre 2017, il Benevento si regala il primo punto in A. Con gol del portiere
...con Claudio Pasqualin ...con Claudio Pasqualin
Altre notizie Serie A
Cassano: "Lautaro il miglior attaccante della Serie A, chi lo critica è un incompetente"... Cassano: "Lautaro il miglior attaccante della Serie A, chi lo critica è un incompetente"
Dzeko e il colloquio con i tifosi della Fiorentina, Ferrari: "Domenica è nato qualcosa... Dzeko e il colloquio con i tifosi della Fiorentina, Ferrari: "Domenica è nato qualcosa di importante"
Napoli su Frattesi ma l'Inter alza il muro: a gennaio il centrocampista non si muove... Napoli su Frattesi ma l'Inter alza il muro: a gennaio il centrocampista non si muove
Ricordate Doumbia? L'ex Roma fallisce il test della macchina della verità: sarebbe... Ricordate Doumbia? L'ex Roma fallisce il test della macchina della verità: sarebbe più vecchio
Genoa, oltre 600 tifosi a Bergamo. Attesi alla New Balance Arena anche i vertici... Genoa, oltre 600 tifosi a Bergamo. Attesi alla New Balance Arena anche i vertici del club
Napoli, torna di moda Pellegrini per gennaio: la Roma può lasciarlo partire per una... Napoli, torna di moda Pellegrini per gennaio: la Roma può lasciarlo partire per una cifra bassa
Udinese, Palma: "Sono stato ingenuo nella situazione del rigore" Live TMWUdinese, Palma: "Sono stato ingenuo nella situazione del rigore"
Juventus, Spalletti pronto a tornare a Napoli: "Sarà un'emozione incandescente" Juventus, Spalletti pronto a tornare a Napoli: "Sarà un'emozione incandescente"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: la magia di Allegri. Inter: i deliri su Lautaro (e finalmente un po’ di bruttezza). Napoli: ammenda su Conte. Arbitri: gli inaccettabili protocolli ballerini. Fiorentina: Dzeko e il patto. E la sentenza-Vardy…
Le più lette
1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Volpe a Latina. A Pontedera esonerato Menichini
2 Ricordate Doumbia? L'ex Roma fallisce il test della macchina della verità: sarebbe più vecchio
3 Milan: la magia di Allegri. Inter: i deliri su Lautaro (e finalmente un po’ di bruttezza). Napoli: ammenda su Conte. Arbitri: gli inaccettabili protocolli ballerini. Fiorentina: Dzeko e il patto. E la sentenza-Vardy…
4 Napoli su Frattesi ma l'Inter alza il muro: a gennaio il centrocampista non si muove
5 3 dicembre 2017, il Benevento si regala il primo punto in A. Con gol del portiere
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Sarri torna su Milan-Lazio: "Mettiamo le postazioni VAR dalla parte opposta alle panchine"
Immagine top news n.1 Palladino: "Lookman un professionista, si sta sacrificando per l'Atalanta. Vogliamo la stessa cosa"
Immagine top news n.2 Milan-Lazio, dialogo VAR-Collu. L'arbitro: "C'è la trattenuta di Marusic". Da Lissone: "Decisione tua"
Immagine top news n.3 Milan-Lazio, Rocchi precisa: "Non era rigore ma non è mai fallo alla difesa"
Immagine top news n.4 Vardy show con la Cremonese: "Serenità e zero lamenti. Vittoria col Bologna uno step in più"
Immagine top news n.5 Classifiche a confronto: fattore Allegri: +9 Milan! Male la Lazio, peggio la Fiorentina
Immagine top news n.6 Stato di forma: c'è l'Inter in vetta, poi tre squadre. Momento difficile per il Toro
Immagine top news n.7 E se Vlahovic si operasse? Decide entro giovedì, come cambiano i tempi di recupero
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Milan sta crescendo in casa una futura bandiera del club rossonero Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'infortunio di Dusan Vlahovic non cambierà il mercato in attacco della Juventus
Immagine news podcast n.2 Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori
Immagine news podcast n.3 Chi è Maurizio Fiori e perché la sua cordata americana ha investito nel Cagliari
Immagine news podcast n.4 Ci sono due giocatori alla base del gioco di Fabregas di cui in pochi parlano
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Kean: "Fiorentina, credici". Ecco cosa pensano delle chance salvezza gli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Baiano: "Fiorentina, ecco cosa mi preoccupa di più di questa situazione"
Immagine news Altre Notizie n.3 Una poltrona per quattro in Serie A: il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cassano: "Lautaro il miglior attaccante della Serie A, chi lo critica è un incompetente"
Immagine news Serie A n.2 Dzeko e il colloquio con i tifosi della Fiorentina, Ferrari: "Domenica è nato qualcosa di importante"
Immagine news Serie A n.3 Napoli su Frattesi ma l'Inter alza il muro: a gennaio il centrocampista non si muove
Immagine news Serie A n.4 Ricordate Doumbia? L'ex Roma fallisce il test della macchina della verità: sarebbe più vecchio
Immagine news Serie A n.5 Genoa, oltre 600 tifosi a Bergamo. Attesi alla New Balance Arena anche i vertici del club
Immagine news Serie A n.6 Napoli, torna di moda Pellegrini per gennaio: la Roma può lasciarlo partire per una cifra bassa
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, presentata la quarta maglia. Realizzata in collaborazione con Drake Ramberg
Immagine news Serie B n.2 Monza, possibile scambio col Sassuolo: Caprari in Emilia e Pierini in Lombardia
Immagine news Serie B n.3 Settimana da sogno per Faedo del Padova: primo gol in Serie B e Laurea Magistrale
Immagine news Serie B n.4 Verso l'Olimpiade di Milano e Cortina: Pippo Inzaghi sarà uno dei tedofori a Palermo
Immagine news Serie B n.5 Federclubs all'attacco: "Proprietà scarsa, incapace e distante anni luce dalla Samp"
Immagine news Serie B n.6 Corsi: "Dionisi si adatta molto bene a questo Empoli. Brunori? In attacco siamo completi"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Volpe a Latina. A Pontedera esonerato Menichini
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, Zamuner: "Non pensavo che saremmo stati così bravi. Parole Cavion siano un motto"
Immagine news Serie C n.3 Pontedera a un passo dal cambio di proprietà. E viene esonerato il tecnico Menichini
Immagine news Serie C n.4 Pontedera, firmato il preliminare di cessione del club: il closing nelle prossime settimane
Immagine news Serie C n.5 Ternana, volto nuovo in allenamento: il terzino Sy sarà valutato da Liverani
Immagine news Serie C n.6 Casertana, Coppitelli: "Anno di rifondazione, ma non sono sorpreso dall'avvio"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Venezia, nerazzurri favoriti ma serve massima attenzione
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Cagliari, Conte vuole riscattare il flop dello scorso anno
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Udinese: Spalletti a caccia di certezze, ma Runjaic ci crede
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Milan, Appiah ottiene la cittadinanza italiana. Ora può essere convocata dall'Italia U20
Immagine news Calcio femminile n.2 Pina e Lopez trascinano la Spagna: 3-0 alla Germania e seconda Nations League in bacheca
Immagine news Calcio femminile n.3 Obiettivo raggiunto per l'Italia U19: vince il Round 1 di qualificazione all'Europeo
Immagine news Calcio femminile n.4 Spagna-Germania, le formazioni ufficiali: Esther e Anyomi guidano gli attacchi
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia ancora ko, gli USA vincono 2-0. Soncin: "Passo avanti verso il Brasile"
Immagine news Calcio femminile n.6 Un'esperienza all'estero e il Mondiale per chiudere. Girelli riflette sul proprio futuro
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…