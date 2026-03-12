Venezia, una cooperativa del gol per la promozione: sono ben 25 le reti dei centrocampisti

Il Venezia capolista della Serie B è una vera e propria macchina del gol, 60 reti in 29 partite, che viene trascinata non solo dai suoi attaccanti, ma anche da un centrocampo che sa mandare in rete più giocatori creando difficoltà alle avversarie che ormai sono consapevoli di non dover temere solo i due attaccanti della formazione di Giovanni Stroppa, ma anche esterni, centrocampisti e perfino difensori. Sono infatti 17 i giocatori (compreso quel Daniel Fila ceduto all’Empoli a gennaio) ad aver scritto il proprio nome sul tabellino dei marcatori.

Centrocampo top

Se davanti sia Andrea Adorante (13 reti in 26 gare) e John Yeboah (9 gol in 26 gare) stanno dando il contributo atteso è il centrocampo a fare segnare dei numeri davvero straordinari: 25 reti su 60 infatti sono state messe a segno da giocatori che giocano in mezzo al campo con il capitano, fresco di rinnovo, Gianluca Busio che guida la truppa a quota sette. Lo seguono Doumbia e Hainaut con cinque a testa seguiti via via da Dagasso, arrivato a gennaio, e Kike Perez con due. Infine chiudono Bjarkason, Compagnon, Duncan e Haps con un gol a testa. Numeri che testimoniano come Stroppa sia riuscito a costruire una squadra che ha più freccia al suo arco e può colpire con qualunque uomo, anche fra quelli che si alzano dalla panchina.

Gli altri

Se gli altri attaccanti a disposizione hanno dato il loro contributo, tre reti Casas e una Lauberbach – arrivato a gennaio – spiccano in questo campionato il rendimento dei difensori centrali con Michael Svoboda che ha messo a segno due reti, mentre i compagni di reparto Korac e Schingtienne che invece ne hanno segnati uno a testa. Una vera e propria cooperativa del gol per puntare al ritorno immediato in Serie A.