L'Atalanta saluterà agli ottavi di finale, ma solo l'Inter ci è arrivata negli ultimi due anni

L'Atalanta ha perso per sei a uno contro il Bayern Monaco e quasi certamente non passerà ai quarti di finale. Fin qui l'ovvietà, sempre ammettendo e concedendo che sia possibile fare sei gol all'Allianz: francamente impossibile. Il problema non è tanto che i nerazzurri escano, settima in classifica in Italia contro prima ed extraterrestre in Germania. Quanto il fatto che Juventus, Milan, Bologna e Napoli non siano riusciti ad arrivare agli ottavi di finale in questi due anni. Gli azzurri hanno addirittura lasciato la competizione nel girone, mentre i felsinei - alla loro prima apparizione - hanno obiettivamente pagato lo scotto dell'essere novizi.

Il problema è che solo l'Inter è arrivata agli ottavi di finale. O meglio, a passarli, visto che poi ha perso - inopinatamente come l'Atalanta ieri sera - contro il Paris Saint Germain per cinque a zero nella finale di Monaco. Ed è un problema considerando che siamo la seconda lega per investimenti globali, per spese, per stipendi.

Non creiamo prodotti. Carnesecchi, Scalvini e Bernasconi sono quasi delle eccezioni rispetto a quello che fa la Spagna con i suoi giovani. La Germania non è messa bene, ma crea una base e poi porta quelli che crescono in prima squadra, basti pensare al Bayern Monaco o al Borussia Dortmund. La Francia ha un serbatoio infinito di talento, gli inglesi acquistano e quindi hanno più forza economica: di base è normale che vincano loro. Qui, invece, siamo ancora a pensare che gli under 23 siano giovani da maneggiare con cura. Che debbano "fare un percorso". Così l'Italia, con la media età più vecchia d'Europa per squadra, saluta anno dopo anno. Inesorabilmente.