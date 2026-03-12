Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Fiorentina, contro il Rakow difesa home made, Fagioli in regia e niente esperimenti davanti

Fiorentina, contro il Rakow difesa home made, Fagioli in regia e niente esperimenti davantiTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 09:30Serie A
Niccolò Righi

Da domani si inizierà a pensare alla sfida salvezza di lunedì sera contro la Cremonese, ma oggi conta solo la Conference League. Questo il diktat lanciato alla vigilia dal tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli, impegnato questa sera al Franchi per la gara di andata degli ottavi di finale della competizione contro i polacchi del Rakow. L’obiettivo è non ripetere gli stessi errori fatti contro lo Jagiellonia al ritorno e onorare una competizione che - mentre Firenze si è già spaccata tra coloro che vorrebbero provare a vincerla e chi preferirebbe uscire il più in fretta possibile per concentrarsi sul campionato - potrebbe ancora dare un po’ di sapore ad una stagione dura e stoppacciosa da buttar giù.

La probabile formazione
Anche le scelte di formazione dovrebbero andare in questa direzione, con un turnover ragionato in vista Zini, ma che allo stesso tempo potrebbe mandare in campo anche qualcuno dei ‘titolarissimi’. Di sicuro Paolo Vanoli dei tanti Primavera portati con sé potrebbe buttare nella mischia dal 1’ minuto soltanto Balbo, terzino sinistro venezuelano classe 2006 fresco di debutto a fine gennaio in Coppa Italia contro il Como. A completare il reparto dovrebbero essere gli altri ex canterani Fortini, Comuzzo e Ranieri, per una linea difensiva tutta ‘home made’ davanti a Christensen, inserito in lista UEFA proprio negli scorsi giorni al posto dell’infortunato Lezzerini. In cabina di regia, a sorpresa, il tecnico lombardo si dovrebbe affidare a Fagioli, preservato nelle ultime gare di Conference. A completare il reparto saranno Fabbian e Ndour. Davanti come esterni si va verso la riproposizione di Parisi sulla destra e di Fazzini a sinistra, a supporto ancora una volta di Piccoli. Senza Kean non ci dovrebbero essere né tanti esperimenti, né ancora il debutto di Braschi, con l’ex Cagliari favorito su tutti.

Franchi semivuoto
L’appuntamento però non si prospetta tra i più imperdibili e, come spesso accade nei giovedì sera europei, il Franchi resterà praticamente vuoto e non per colpa dei lavori di ristrutturazione che stanno occupando la Fiesole e parti di Maratona e Tribuna da più di un anno e mezzo. Per questa sera, infatti, sono attesi circa 7000 tifosi, a cui si dovranno aggiungere mezzo migliaio di supporters polacchi. Non una torcida, in poche parole.

Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Tutti gli altri Modric che potrebbero sbarcare in Italia e le storie che le grandi (e non solo) faranno bene a evitare. Chi costruirà il progetto del futuro attorno a uno di questi big?
