Milan, per l'attacco rimane il pallino Kean: avrebbe caratteristiche ideali per Allegri

Nel menù del pranzo avvenuto ieri tra Allegri e Furlani, a Milanello, è stato sicuramente servito il tema prossimo attaccante del Milan: il nome che più intriga gioca in Italia con la maglia viola. Prima delle delusioni di questa stagione con la Fiorentina, Moise Kean aveva vissuto un campionato da bomber, fino ad arrivare al 'titolo' di vice cannoniere del torneo scorso. Le caratteristiche sono quelle che piacciono ad Allegri: fisicità per competere nei duelli e velocità per le ripartenze veloci, evidenzia la Gazzetta dello Sport.

La clausola non verrà pagata: ad inizio estate i primi contatti

La clausola rescissoria da 62 milioni (attiva nelle prime due settimane di luglio) oggi non rispecchia il valore del giocatore: il Milan potrà verificare le condizioni di mercato già all’inizio dell’estate, prima che Kean entri eventualmente a far parte del giro azzurro di Gattuso ai Mondiali. Moise ritroverebebbe Allegri, con cui ha lavorato per tre stagioni alla Juventus, e l’amico Rafa Leao, altro attaccante con la passione del rap, con cui invece non ha mai fatto coppia sul campo.

Le opzioni alternative portano a Guirassy e Vlahovic

L’attacco verrebbe completato poi da Leao e Pulisic, i migliori marcatori rossoneri della stagione, dando ad Allegri un bell'assortimento lì davanti. Le opzioni alternative sono decisamente “alternative”: Guirassy del Dortmund e il solito Vlahovic se la trattativa con la Juve per il prolungamento non si concludesse con il lieto fine.