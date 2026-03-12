Focus TMW Tre gare in sette giorni in Serie B: l'Avellino fra salvezza da blindare e sogno play off

Quella che si aprirà nel weekend sarà una settimana intensa con un altro turno infrasettimanale in Serie B prima della pausa per gli impegni delle nazionali che permetterà alle 20 squadre cadette di tirare un po' il fiato e prepararsi al meglio al rush finale. Tre sfide che potrebbero definire meglio gli obiettivi, sia in senso positivo sia in senso negativo, con una classifica che ancora tiene aperte le porte a molte possibilità.

Come ci arriva l’Avellino

I biancoverdi hanno ritrovato la vittoria, la prima nella gestione di Davide Ballardini, nell’ultimo turno di campionato e occupano una posizione di classifica che permette anche di sognare l’ottavo posto (-6 dal Cesena) nonostante la priorità sia blindare la categoria essendo una squadra neopromossa. Il cambio di modulo – dal 3-5-2 al 4-3-1-2 - e il rientro di Armando Izzo sembrano aver ridato solidità alla squadra che ora deve chiudere

Il calendario

Nella prossima settimana saranno tre scontri diretti per l’Avellino che però giocherà solo una volta fra le mura amiche e per due volte sarà di scena in Liguria: si apre con la sfida contro la Virtus Entella, che ha due punti in meno, di domenica pomeriggio per poi ospitare un SudTirol che non dovrebbe aver problemi in chiave salvezza, ma punta all’ottavo posto essendo a -2 dal Cesena per poi chiudere a Marassi contro una Sampdoria che vedremo se avrà beneficiato del nuovo cambio in panchina e dell’effetto Lombardo. L’obiettivo è ovviamente allontanare ulteriormente la zona calda e provare a blindare il più possibile la salvezza.

Virtus Entella-Avellino: 15/03 ore 15:00

Avellino-SudTirol: 18/03 ore 20:00

Sampdoria-Avellino: 22/03 ore 17:15