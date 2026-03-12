Juventus, i piani di mercato per l'estate: Kolo Muani e Senesi, che chiede 5 milioni di ingaggio

L'edizione di oggi del Corriere dello Sport fa un punto di mercato attorno al difensore centrale Marcos Senesi (28 anni), il cui futuro professionale potrebbe essere nella nostra Serie A. Il quotidiano riporta come sabato sera allo Stadium, per assistere a Juventus-Pisa, ci fosse un operatore di mercato vicino al calciatore argentino ma con doppio passaporto italiano, in scadenza di contratto con gli inglesi del Bournemouth. In corsa c'è la Juventus, come noto, e stando alle informazioni che vengono riferite, l'AD bianconero Comolli avrebbe già presentato una propria proposta.

L'argentino, approfittando del regime di svincolo, pare abbia chiesto 5 milioni di euro di ingaggio. Una cifra troppo alta per i parametri di Exor. Su Senesi, comunque, non ci sarebbe soltanto la Juventus: la concorrenza è rappresentata da realtà di campionati esteri, e in tal senso vengono segnalate l'Aston Villa in Premier League e il Barcellona in Liga, ma anche da rivali in campo nazionale come la Roma, che tra l'altro rischia di perdere Celik a zero in estate.

In generale, comunque, alla Juventus si sta già discutendo a proposito della strategia da adottare nel prossimo calciomercato estivo, che prevedrà un nuovo tentativo per riportare in bianconero l'attaccante Randal Kolo Muani, che nel frattempo si è trasferito in prestito al Tottenham dal Paris Saint-Germain, proprio come avvenuto a gennaio. Sarebbe quindi lui l'obiettivo, per niente segreto, di Comolli e della Signora.