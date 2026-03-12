Focus TMW Tre gare in sette giorni in Serie B: il Bari deve risollevarsi. E ha due scontri diretti a disposizione

Quella che si aprirà nel weekend sarà una settimana intensa con un altro turno infrasettimanale in Serie B prima della pausa per gli impegni delle nazionali che permetterà alle 20 squadre cadette di tirare un po' il fiato e prepararsi al meglio al rush finale. Tre sfide che potrebbero definire meglio gli obiettivi, sia in senso positivo sia in senso negativo, con una classifica che ancora tiene aperte le porte a molte possibilità.

Come arriva il Bari

Dopo un filotto di risultati positivi la squadra di Moreno Longo è caduta rovinosamente nell’ultimo turno in uno scontro diretto contro il Pescara che ha permesso agli abruzzesi di accorciare ulteriormente in classifica. I biancorossi sono attualmente penultimi seppur con una sola lunghezza di distanza dai play out e due dalla salvezza diretta. Il ritiro di questa settimana servirà a compattare i ranghi in vista delle prossime gare in cui sarà necessario riprendere la marcia per risalire la classifica in un’altra annata che sarà comunque negativa, ma potrebbe trasformarsi in disastrosa se si spalancassero le porte della Serie C.

Il calendario

Il Bari partirà subito con uno scontro diretto casalingo da non sbagliare come quello contro la Reggiana. Un vero e proprio spareggio per cercare di evitare la retrocessione diretta e un’occasione d’oro per la squadra di Longo di reagire al ko dell’Adriatico. A seguire ci sarà una sfida sulla carta improba come quella in casa di un Frosinone in piena lotta per i primi due posti. Si chiuderà poi di nuovo in casa con un altro potenziale scontro diretto come quello contro la Carrarese che attualmente è quattro punti avanti ai pugliesi. Uscire dalle secche della classifica è l’unico obiettivo possibile per evitare il baratro.

Bari-Reggiana: 14/03 ore 15:00

Frosinone-Bari: 18/03 ore 19:00

Bari-Carrarese: 22/03 ore 15:00