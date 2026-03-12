Pranzo di mercato in casa Milan: Allegri rassicurato, avrà 3 titolari di peso in estate

Pranzo di mercato ieri in casa Milan: Max Allegri e l’ad Furlani hanno portato a tavola i temi principali dell’attualità e del futuro del club: nella sala da pranzo di Milanello, due giorni dopo il derby vinto e cioè alla ripresa della preparazione, si è parlato soprattutto delle strategie per il futuro del progetto tecnico. Il fatto che siano stati ad e allenatore a parlarne è significativo, sia per il clima di serenità che regnava a tavola, sia per ribadire che le scelte saranno assolutamente comuni e condivise tra area sportiva e finanziaria.

Il tesoretto da investire i gli obiettivi dichiarati

Dalla sola qualificazione alla Champions League, il Milan punta a ricavare sessanta milioni, evidenzia oggi la Gazzetta dello Sport. Un tema determinante per le ambizioni tecniche così come per la sostenibilità economica del club. Soldi che il Milan americano reinvestirà nella squadra, come da strategia aziendale: ciò che entra in cassa grazie alla squadra viene impegnato nella squadra stessa.

Almeno tre arrivi pesanti, uno per reparto

La cifra potrà essere resa più consistente dalle cessioni, oltre che dal tesoretto ricavato dai riscatti dei rossoneri in prestito. Cento milioni di affari sono la quota base, tra incassi per il ritorno in Champions e gli obblighi di riscatto. Come riutilizzare la somma ricavata? Un colpo per reparto, un giocatore che sia nel futuro del Milan un titolare di peso. Su questo Allegri ha avuto rassicurazioni.