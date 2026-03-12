Operarsi o no? Il dubbio di Rozzio della Reggiana: "Se lo faccio è per tornare carico"

La stagione di Paolo Rozzio potrebbe essere finita anzitempo a causa di un nuovo problema al tendine d’Achille subito contro il SudTirol che mette l’esperto difensore davanti a una scelta: operarsi o no. Lo rivela lo stesso Rozzio nel corso della trasmissione ‘To B Reggiana’ parlando di questo problema: “La risonanza magnetica fatta due giorni dopo la gara contro il SudTirol ha evidenziato una lesione di grado abbastanza basso, poi altri accertamenti hanno mostrato che ci sono due lesioni su questo tendine. - prosegue il capitano granata come riporta Tuttoreggiana.com - Ora devo valutare se fare un percorso conservativo oppure procedere con un intervento per sistemarlo in vista del prossimo campionato e della vita quotidiana”.

Rozzio poi parla dei problemi fisici accusati in stagione: “Avevo iniziato con una borsite retrocalcaneare importante, ma ci ho sempre convissuto senza prendere antidolorifici per questo pensavo che il dolore accusato dopo il SudTirol fosse legato a quello e invece dopo cinque minuti ho sentito qualcosa e alla fine del primo tempo ho dovuto chiedere il cambio perché non ce la facevo più”.

“È un tendine su cui sono già stato operato otto anni fa quindi non ci voleva. - conclude Rozzio - Non mi considero fortunato con gli infortuni, ma guardo avanti con positività. Se dovessi operarmi lo farei per tornare carico per la stagione successiva”.