Conto alla rovescia per la Serie B: il Benevento può festeggiare fra dieci giorni

In casa Benevento è scattato il conto alla rovescia verso la promozione, soprattutto dopo la vittoria nello scontro diretto con il Catania, e quella contro il Sorrento, che ha permesso alla formazione giallorossa di portarsi a +12 sulla seconda. Una promozione che arriverà dieci anni dopo la prima in Serie B (datata 2016) che potrebbe arrivare già lunedì 23 marzo con cinque giornate d’anticipo sulla tabella di marcia.

Il cammino

Per riuscirci però la formazione di Antonio Floro Flores dovrà fare punteggio pieno contro Foggia e Monopoli e sperare che il Catania non conquisti più di due punti nelle sfide contro Team Altamura e Casarano. In questo modo il distacco sarebbe incolmabile altrimenti si dovrebbe attendere il 29 marzo quando è in programma la sfida contro quel Cosenza che è stata l’unica squadra a battere il Benevento sotto la gestione dell’ex attaccante.

Cambio decisivo

Como sottolinea il Corriere dello Sport è stato proprio l’avvicendamento in panchina con l’esonero dell’esperto Gaetano Auteri e la promozione dalla Primavera di Floro Flores, una mossa azzardata - ma non troppo visti i risultati - , il momento di svolta della stagione. Da quell’11 novembre infatti sono arrivate 15 vittorie in diciotto partite che hanno permesso al Benevento di volare in vetta e vedere ora la linea del traguardo vicina. Per la gioia del presidente Vigorito e del direttore sportivo Carli che vedono ripagata una scelta che ai tempi fece emergere diversi dubbi e perplessità.