A -8 dalla fine, ecco l'esordio di due tecnici in Serie B. Con Mignani invece appeso a un filo

La 30ª giornata del campionato di Serie B è ormai alle porte, si tornerà in campo a partire da domani, e il turno che ci aspetta segnerà delle grandi novità sul fronte panchine, perché questa settimana è stata decisamente delicata sotto questo aspetto, considerando che ci sono stati due esoneri, quello di Alessio Dionisi all'Empoli e quello del duo Angelo Gregucci-Salvatori Foti alla Sampdoria, con i due tecnici che hanno per altro rimediato anche 10 giornate di squalifica dopo il deferimento della Procura Federale.

Situazioni però differenti tra loro quelle che si vivono in Toscana e in Liguria, perché gli azzurri hanno optato per l'arrivo di Fabio Caserta in panchina, con il tecnico che ha risolto il contratto che lo legava al Bari accettando poi di firmare fino a giugno con l'Empoli, mentre sul fronte Samp le decisioni sono rimandate dopo le prossime tre partite, che porteranno all'ultima sosta del campionato cadetto: intanto, prima squadra ad Attilio Lombardo. Traghettatore o uomo del futuro? Lo sapremo a breve, le riserve andranno sciolte, il tutto per altro in un'altra stagione disgraziata dopo quella passata.

Che dire, infine di Michele Mignani? Prima sembrava "salvo", ora una nuova ultima spiaggia: il contestatissimo tecnico del Cesena, dopo il pari contro il Modena, sembra tornato sulla graticola. Con le sue speranze appese a un filo che si chiama Frosinone...