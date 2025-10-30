Juventus-Udinese 3-1, Runjaic: "I rigori hanno deciso la gara ma non li commenterò"

Al termine di Juventus-Udinese ha preso parola il tecnico dei friulani, Kosta Runjaic. Ecco le parole riportate dal sito ufficiale dei friulani: “Di certo non sono felice del risultato che non rispecchia le fasi della partita. Nel primo tempo abbiamo fatto bene anche difendendo bene, avevamo iniziato bene anche nella seconda parte. Poi si sa che non è facile contro la Juve che ha giocatori di grande qualità. I rigori hanno deciso la gara ma non li commenterò, sul primo potevamo evitarlo anche.

Okoye ci ha tenuti, poi, in partita ed abbiamo provato a reagire, poi chiaramente i due rigori hanno deciso la partita. Zaniolo non è ancora al top del suo livello, gli servono tempo e allenamenti, si allena durissimo con grande intensità e passione. Mi aveva detto che nella ripresa aveva massimo 10 minuti, gli serve un po' di tempo e giocare queste partite per trovare il top della condizione. Tra tre mesi parleremo di un altro Zaniolo. Abbiamo giocato con coraggio, adesso concentriamoci sulla prossima partita”