Udinese, Runjaic: "Zaniolo? Va preservato, deve ritrovare il 100% della forma"

Dopo la sconfitta contro la Juventus, Kosta Runjaic ha analizzato il match ai microfoni di DAZN: "Sicuramente non sono soddisfatto del risultato. Siamo partiti meglio nel secondo tempo, è complicato affrontare una squadra forte come la Juventus. Loro hanno dominato nel gioco e hanno enorme qualità: noi comunque abbiamo fatto bene e non sfruttato al meglio la situazione del potenziale 2-2. Sono comunque soddisfatto per la crescita vista nell'arco dell'intero match".

Il cambio di Zaniolo è arrivato per la gestione del giocatore?

"Zaniolo non è ancora al massimo della forma: noi conosciamo il suo livello ma deve lavorare con pazienza per ritrovarsi al 100%. Abbiamo deciso di toglierlo dal campo per preservarlo, la sua situazione fisica sta migliorando giornata dopo giornata, ogni volta ricevo la stessa domanda. Ci concentriamo già sulla prossima partita".