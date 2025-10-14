Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Kabasele: "Avevo detto di mia nonna solo a Runjaic. Ho messo l'Udinese davanti a me"

Kabasele: "Avevo detto di mia nonna solo a Runjaic. Ho messo l'Udinese davanti a me"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:48Serie A
Alessio Del Lungo

Christian Kabasele, difensore dell'Udinese, è stato ospite della trasmissione di ieri sera in onda su TV12, nella quale ha parlato pure del gol contro il Cagliari: "È stato meritato, lavoro sempre tanto, non mi importa di sapere se sono titolare o in panchina. Cerco di rimanere sempre lo stesso, quando lavori ogni giorno così la vita ti dà sempre qualcosa".

Dopo la rete è scoppiato in lacrime per la scomparsa di sua nonna.
"Volevo tenerlo per me senza dire niente alla squadra, perché sono uno dei leader. Pensavo che se avessi detto qualcosa la squadra mi avrebbe visto triste e non volevo dare questo sentimento alla squadra, ma positività, perché possiamo fare grandi cose. L'avevo detto solo al mister, come sempre ho messo la squadra prima di me e l'Udinese aveva bisogno di un Kaba forte".

Anche senza essere titolare, dà un contributo importante alla causa.
"Ho dovuto fare sempre qualcosa in più durante tutta la carriera, forse perché le persone non credono tanto in me. Ho sempre avuto questa mentalità, che mi permette di essere pronto quando il mio momento arriva. Sono orgoglioso, con poche partite riesco a fare gol, l'unica cosa un po' negativa è che non abbiamo mai vinto grazie a un mio gol. C'è ancora la possibilità in futuro di segnare un gol decisivo. Fa ancora male quel gol annullato col Milan, c'erano i miei amici allo stadio e segnare davanti a loro un gol all'ultimo minuto contro i rossoneri sarebbe stato troppo bello. Se Ekkelenkamp avesse avuto una misura di scarpa più piccola non l'avrebbero annullato! (ride, ndr). Mi dà molto fastidio perché è difficile da capire come il VAR possa intervenire in questa situazione".

All'Udinese voi difensori segnate spesso.
"Lavoriamo molto sulle palle inattive, quando non abbiamo la fortuna di segnare in altri modi dobbiamo sfruttare quelle. C'è la possibilità di fare tanti gol, l'anno scorso siamo stati la seconda squadra dietro l'Inter in questa categoria. Noi difensori abbiamo la fisicità e tutto per fare gol su palle inattive, poi quanti saranno non lo so".

Come mai avete incontrato difficoltà recentemente?
"Dopo la partita con l'Inter avevamo la sensazione di poter fare una grande stagione, ma dopo quella con il Milan ci sono venuti alcuni dubbi. Giocare con i dubbi è difficile, contro il Sassuolo abbiamo sbagliato quasi tutto nel primo tempo, ma abbiamo la possibilità di rialzare la testa nelle prossime due partite, nelle quali dobbiamo fare 6 punti".

Può essere la stagione di Atta?
"Secondo me si sta mettendo troppa pressione: dopo le prime due partite tutta la Serie A parlava di lui. Vuole essere decisivo con assist e gol, ma ha bisogno di ritrovare la tranquillità e la libertà che aveva nelle prime partite; a quel punto vedremo un Atta che forse in futuro sarà con una grande squadra, perché ha la possibilità di diventare un grande giocatore. È anche la squadra che non l'ha aiutato a essere più libero sul campo. Se noi difensori non diamo sicurezza, i giocatori offensivi non hanno la libertà di giocare come vogliono".

Chi invece non sta deludendo mai è Kristensen.
"L'ho visto molto bene da centrale, ho un bel rapporto con lui avendolo visto crescere anno dopo anno. Mi chiede spesso consigli sul gioco, parliamo molto. Mi ricordo un momento che abbiamo avuto dopo la partita contro il Frosinone quando è venuto in spogliatoio e mi ha detto che l'ho aiutato molto: mi ha fatto molto piacere, perché non è facile avere questa relazione con i compagni che giocano nella tua stessa posizione. Sono sicuro che farà una grande carriera, ha tutto ciò che serve: struttura, velocità, gli manca forse un po' di fiducia in se stesso perché ha lo stesso potenziale di Atta".

Tra i nuovi chi l'ha impressionata di più?
"Miller è il giocatore che mi ha stupito di più tra i giovani. ha tante qualità e personalità, non ha paura di provare e di fare l'ultimo passaggio. Nonostante l'età non ha paura di andare nei contrasti. Secondo me sarà un giocatore importante per questa società".

Si parla molto bene anche di Palma.
"È venuto l'anno scorso con noi e in Austria quest'anno l'ho trovato diverso: ha fame e vuole dimostrare che può giocare con noi. Ha giocato molto bene le partite di coppa, è stato un po' abbandonato dalla squadra contro il Sassuolo ma avrà la possibilità di diventare un grande giocatore, non è che perché non ha fatto bene contro il Sassuolo che lo dobbiamo giudicare. Sono stato duro con lui fin da subito perché ho visto un giocatore con caratteristiche che le grandi squadre cercano, ha un potenziale gigantesco. Deve credere in sé e al fatto che possa fare una grande carriera".

Articoli correlati
Punto amaro per l'Udinese con il Cagliari: poche idee, ma Zaniolo e Bayo sbagliano... Punto amaro per l'Udinese con il Cagliari: poche idee, ma Zaniolo e Bayo sbagliano l'impossibile
Udinese, Kabasele: "Mancato l'acuto nel finale. Gol dedicato a nonna" Udinese, Kabasele: "Mancato l'acuto nel finale. Gol dedicato a nonna"
Udinese, Runjaic: "Il risultato poteva essere diverso" Udinese, Runjaic: "Il risultato poteva essere diverso"
Altre notizie Serie A
Obert a segno con la Slovacchia: "Sensazione bellissima. Pensavo fosse un altro schema"... Obert a segno con la Slovacchia: "Sensazione bellissima. Pensavo fosse un altro schema"
Bisoli: "Questa Italia di Gattuso mi piace. Milan e Inter possono essere l'anti-Napoli"... TMWBisoli: "Questa Italia di Gattuso mi piace. Milan e Inter possono essere l'anti-Napoli"
Ventura avvisa l'Udinese: "Per recuperare giocatori come Zaniolo non bastano un paio... Ventura avvisa l'Udinese: "Per recuperare giocatori come Zaniolo non bastano un paio di mesi"
Di Natale: "Pio Esposito giocatore importante per il calcio italiano per i prossimi... Di Natale: "Pio Esposito giocatore importante per il calcio italiano per i prossimi 10-15 anni"
Kabasele: "Avevo detto di mia nonna solo a Runjaic. Ho messo l'Udinese davanti a... Kabasele: "Avevo detto di mia nonna solo a Runjaic. Ho messo l'Udinese davanti a me"
L'Inter osserva Guehi: possibile scambio con Bisseck. Ma la concorrenza non manca... L'Inter osserva Guehi: possibile scambio con Bisseck. Ma la concorrenza non manca
Pagliari: "Inter e Napoli squadre da battere. La Fiorentina ne verrà fuori. Como... TMWPagliari: "Inter e Napoli squadre da battere. La Fiorentina ne verrà fuori. Como top club"
Juventus, Tudor pensa a come sopperire all'infortunio di Bremer: possibile il cambio... Juventus, Tudor pensa a come sopperire all'infortunio di Bremer: possibile il cambio modulo
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Siamo anche sfigati: Italia ai play-off anche con 21 punti in 8 gare, Brasile al Mondiale senza patemi nonostante sei sconfitte. Più di qualcosa non torna nella nuova Coppa del Mondo promossa da Infantino
Le più lette
1 Siamo anche sfigati: Italia ai play-off anche con 21 punti in 8 gare, Brasile al Mondiale senza patemi nonostante sei sconfitte. Più di qualcosa non torna nella nuova Coppa del Mondo promossa da Infantino
2 Italia-Israele, le probabili formazioni: Raspadori scalpita, ballottaggio Cristante-Locatelli
3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Bertotto sbarca a Picerno, sostituisce De Luca
4 Assurdo dalla Francia: il PSG vuole comprare Yamal, ma c'è la clausola da 1 miliardo
5 Una super occasione per gennaio: dove andrà Endrick, il crack del Real Madrid?
Ora in radio
Rotocalcio 11:35Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Bremer si è operato al menisco. Bollettino Juventus: "Intervento perfettamente riuscito"
Immagine top news n.1 L'Italia e i play-off, il quadro provvisorio. Spauracchio Svezia in semifinale: gli incroci
Immagine top news n.2 Italia-Israele, le probabili formazioni: Raspadori scalpita, ballottaggio Cristante-Locatelli
Immagine top news n.3 Bastoni, Kean e il primo vero successo di Gennaro Gattuso da quando è diventato CT
Immagine top news n.4 La partita con più manifestanti che tifosi. Tutto ciò che circonda Italia-Israele di stasera
Immagine top news n.5 Tegola Castellanos per la Lazio: lesione alla coscia destra, fuori fino alla prossima sosta
Immagine top news n.6 Gattuso: "Pio merita tutto, volevo chiamare Spalletti. Porte aperte a tutti, anche a Zaniolo"
Immagine top news n.7 Juventus, Bremer si opera al menisco: tempi di recupero incerti. Tutte le ultime
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Due manifestazioni e una partita: così Udine si prepara a vivere la giornata di oggi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer
Immagine news podcast n.2 Dopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio?
Immagine news podcast n.3 L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo
Immagine news podcast n.4 Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Carmine Parlato: "Il Vicenza può approfittare del prossimo turno. Loro e il Brescia rispettano i pronostici"
Immagine news Serie C n.2 Gorgone: "FVS diminuisce gli errori arbitrali. Utopistico però aspettarsi il VAR come in A"
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter-Pio Esposito, giusto preferirlo a Hojlund? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bremer si è operato al menisco. Bollettino Juventus: "Intervento perfettamente riuscito"
Immagine news Serie A n.2 Obert a segno con la Slovacchia: "Sensazione bellissima. Pensavo fosse un altro schema"
Immagine news Serie A n.3 Bisoli: "Questa Italia di Gattuso mi piace. Milan e Inter possono essere l'anti-Napoli"
Immagine news Serie A n.4 Ventura avvisa l'Udinese: "Per recuperare giocatori come Zaniolo non bastano un paio di mesi"
Immagine news Serie A n.5 Di Natale: "Pio Esposito giocatore importante per il calcio italiano per i prossimi 10-15 anni"
Immagine news Serie A n.6 Kabasele: "Avevo detto di mia nonna solo a Runjaic. Ho messo l'Udinese davanti a me"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Nel radar della Serie A – Presenza in area e gioco coi piedi. Lo Spezia si gode Mascardi
Immagine news Serie B n.2 Nel radar della Serie A - un 'bel giocatore' nato a Penne: Dagasso talento per la mediana
Immagine news Serie B n.3 Nel radar della Serie A - Box to box nell'anima, ecco chi è Christian Comotto
Immagine news Serie B n.4 Nel radar della Serie A - Muscoli e qualità, Alphadjo Cissé esempio di duttilità
Immagine news Serie B n.5 Nel radar della Serie A - Dinamismo a sinistra: Luigi Cherubini nuovo pupillo di Roma
Immagine news Serie B n.6 Nel radar della Serie A - Dall'Ile-de-France all'Emilia: Gady Beyuku un Hakimi 2.0
Serie C
Immagine news Serie C n.1 A Giugliano traballa la panchina di Cudini: due le possibili alternative in caso di esonero
Immagine news Serie C n.2 Serie C, i marcatori: D'Uffizi (Ascoli) si porta in vetta nel Girone B. Ma i più prolifici son nel C
Immagine news Serie C n.3 Perugia, col Pineto serve la svolta. Ma la società per ora conferma il duo Meluso-Braglia
Immagine news Serie C n.4 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Bertotto sbarca a Picerno, sostituisce De Luca
Immagine news Serie C n.5 Juventus Next Gen, arriva il rinnovo per Turco: nuova scadenza fissata al 2028
Immagine news Serie C n.6 Virtus Verona, Fabbro: "Quella col Vicenza è una sconfitta che non ci abbatte"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma Femminile, Greggi: "Con il Barcellona si vince insieme: titolari, subentranti e tifosi"
Immagine news Calcio femminile n.2 Napoli in vetta e Juventus in coda. Che sorprese nelle prime 2 giornate di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.3 La Top11 della Serie A Women, domina il Napoli guidato da Floe. 4 giocatrici fanno il bis
Immagine news Calcio femminile n.4 Milan, Babb sul terzo intervento al menisco: "Non vedo l'ora di poter dire che sono tornata"
Immagine news Calcio femminile n.5 La prima volta in Serie A della Ternana Women: in 600 al Gubbiotti per una gara storica
Immagine news Calcio femminile n.6 La Roma Femminile blinda Greggi. La centrocampista rinnova fino al 2029
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?