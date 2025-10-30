Kabasele: "Contro la Juve potevamo prendere almeno un punto ma questo è il calcio"
Christian Kabasele, difensore dell'Udinese, ha parlato al termine della partita persa dai friulani contro la Juventus. Ecco le sue parole riportate dal sito ufficiale del club:
"C'è amarezza per il risultato, potevamo segnare il pari su quel calcio d'angolo. È un peccato, si poteva prendere almeno un punto, ma questo è il calcio. Dobbiamo raggiungere i 40 punti più velocemente possibile, è il primo obiettivo, poi vedremo. Siamo ancora una squadra in crescita, facciamo passi avanti di giornata in giornata".
Editoriale di Ivan Cardia Spalletti l'uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l'ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
Spalletti l'uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l'ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
L'ingresso in campo all'89' (senza Thuram) è la fotografia delle difficoltà di Koopmeiners alla Juventus
