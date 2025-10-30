Kabasele: "Contro la Juve potevamo prendere almeno un punto ma questo è il calcio"

Christian Kabasele, difensore dell'Udinese, ha parlato al termine della partita persa dai friulani contro la Juventus. Ecco le sue parole riportate dal sito ufficiale del club:

"C'è amarezza per il risultato, potevamo segnare il pari su quel calcio d'angolo. È un peccato, si poteva prendere almeno un punto, ma questo è il calcio. Dobbiamo raggiungere i 40 punti più velocemente possibile, è il primo obiettivo, poi vedremo. Siamo ancora una squadra in crescita, facciamo passi avanti di giornata in giornata".