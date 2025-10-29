Live TMW Udinese, Kabasele: "Non possiamo prendere 2/3 gol ogni partita"

Christian Kabasele, difensore dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Juventus. TuttoMercatoWeb.com vi riporta in diretta la conferenza del difensore bianconero.

Come ti spieghi il calo nella ripresa?

"Abbiamo sofferto un po' di più, la Juve nel secondo tempo ha giocato meglio. Noi non abbiamo gestito bene la palla, dobbiamo lavorare tanto per migliorare nella durata. Facciamo sempre bene e poi caliamo dopo 45-50 minuti".

Hai una buon intesa con i tuoi compagni di reparto?

"Sicuramente giocare tante partite insieme aiuta, ma è più importante trovare continuità di squadra. Prendiamo sempre 2-3 gol, non va bene se vogliamo arrivare nella parte sinistra della classifica".

Ti aspetti di avere un maggior minutaglie in futuro?

"Io mi aspetto sempre di giocare anche quando non ho giocato titolare, poi sono le scelte del mister. Lavoro per essere pronto anche quando tornerà Kristensen. Poi io continuerò a dare il massimo per essere sempre nella formaizone titolare".

Termina la conferenza stampa di Kabasele