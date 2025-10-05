Live TMW Kalulu: "Partita complicata, ma non siamo soddisfatti di questo punto"

23:17- Pierre Kalulu, difensore della Juventus, ha parlato al termine della sfida pareggiata per 0-0 dai bianconeri con il Milan. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa del giocatore bianconero in diretta.

Su questo ennesimo pareggio...

"Era una partita complicata, c’era un avversario fortissimo che veniva da 5 vittorie consecutive. Nel primo tempo abbiamo avuto tante occasioni, poi anche loro hanno avuto la possibilità di fare gol. Non siamo soddisfatti di questo punto, ma siamo obbligati a prenderlo. Testa alla prossima partita".

Come ti trovi da esterno?

"Tutti i giocatori hanno le loro preferenze, io sono dentro al campo e in questo ruolo posso fare qualche cross in più ed essere dentro l’area di rigore. Mi piace attaccare di più. Io cerco di essere più completo possibile, tra 1 o 2 mesi spero che mi direte che mi preferite vedere in questo ruolo".

Che obiettivo avete in questa stagione?

"Essere in alto. Poi a questo deve rispondere il mister.. Abbiamo la nostra storia e identità, puntiamo sempre in alto. È una stagione ancora lunga".

Che impressione ti ha fatto il Milan?

"È sempre delicato parlare delle squadre avversarie. Io non sono dentro la loro squadra e non conosco le loro idee di gioco. Non hanno le coppe europee, possono essere più freschi rispetto agli altri. Difensivamente sono molto attenti".

Chi è la favorita in campionato?

"Preferisco un campionato così, in cui non ci sono vere e proprie favorite. Tutte le partite sono belle da vedere, in cui non sai mai chi può vincere. A questo punto della stagione è ancora tutto aperto".

Termina la conferenza stampa di Kalulu