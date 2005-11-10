Como, Kempf: "La partita sarà molto dura ma dobbiamo fare il nostro lavoro"
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Marta Bonfiglio
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Oggi alle 14:42Serie A
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24.10.2026 14:42Serie A
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Marc Oliver Kempf, difensore del Como, ha parlato prima della partita contro il Sassuolo. Le sue parole ai microfoni di DAZN: "Dobbiamo fare il nostro lavoro. La partità sarà dura".
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