Zazzaroni sicuro: "Se Kolo Muani giocasse nell'Inter farebbe 20 gol"
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“Se Kolo Muani giocasse nell’Inter, farebbe 20 gol”. Ivan Zazzaroni, durante Deejay Football Club, ha parlato così del delicato momento della Juventus, in paragone ad altre forze del campionato italiano.
“McKennie non ha equilibrio, la sua bellezza è quella - ha aggiunto Zazzaroni -. Se lo metti davanti fa gol, se lo metti terzino te lo fa. Il problema è che la Juventus, senza Yildiz e senza Locatelli, che non sarà un grandissimo centrocampista ma è un grande difensore e dà equilibrio, non abbia grandi margini di miglioramento”.
“C’è un problema di base, non avevano soldi - ha proseguito il direttore del Corriere dello Sport -. La squadra è un po’ scombiccherata, perché non ci sono grandi giocatori al livello della Juventus”.
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